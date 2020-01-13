新北農業局提升農再執行力　凝聚社區共識向心力

▲ 金山磺港社區居民進行社區活動中心修繕綠美化，凝聚社區意識。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局長期輔導農村再生社區，2019年度協助社區年度計畫順利執行27案，並輔導培根社區執行僱工購料實作課程4案，大大提升了農村社區專案執行的能力，居民也從中凝聚社區共識及向心力。

新北市政府農業局積極輔導農村再生社區營造，2019年度持續在農業局的協助之下，甫完成社區年度計畫案之輔導與執行，成功帶領新北16個農村再生社區，落實27案年度計畫之執行辦理。

同時，也輔導4個培根社區核心班順利執行僱工購料實作案，執行率皆達100％，大幅提升了農村再生社區的執行率，新北市農業局持續以來的努力，獲得水保局大力的稱許及肯定。

▲ 三芝安康社區農產品交易據點設施改善。

在農業局輔導下，三芝安康社區在木屐寮餐廳進行遮雨棚設施施作，替農產品行銷增設新的交易據點，2019年10月底已做為接待德國金牌農村外賓來訪之處所，並作為用餐賓客展售農產品之場地。淡水忠山社區及金山六三社區，也透過市府結合培訓小組專家學者之意見，支援社區成功辦理活動。

「忠山社區體驗活動開發課程」，利用社區自產的南瓜與樹梅，開發出南瓜包、樹梅果凍等DIY品項，未來將可作為社區小旅行活動的體驗項目；六三社區辦理的「有機農業推廣課程」，則透過分享彩田米、地瓜無毒認證與蚯蚓土地益蟲案例，持續鼓勵社區農友更全面地接受並轉作友善農業。

▲ 忠山社區透過體驗活動開發課程，開發屬專屬於社區的DIY體驗項目。

此外，2019年度培根社區核心班僱工購料實作是社區居民第一次共同參與討論社區窳陋空間改善議題，在執行社區環境綠美化、建立社區路口意象等項目的過程中，凝聚了社區意識，無形之間提升了社區居民的向心力，也加強了居民對社區事務的關注，有助於未來在社區營造發展上的推展。

農業局長李玟表示，為協助農村社區推動農村營造，農業局持續站在輔導的角色，聘用專家學者整合農村既有資源，落實到農村社區營造的執行層面，未來農業局將持續輔導社區朝向二級加工品開發的目標前進，與社區一同邁向農村活化再生及永續發展之路。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 金山區六三社區推廣有機農業，促成社區農友朝向友善耕作目標前進。