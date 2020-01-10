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春節出遊免煩惱　新北戶所代辦護照1月14日前送件

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▲ 春節出遊免煩惱 新北戶所代辦護照1月14日前送件。（圖／新北市民政局提供）

▲ 春節出遊免煩惱，新北戶所代辦護照1月14日前送件。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，許多民眾會趁假期安排出國行程，新北市民政局提醒，不論是初辦護照或在新北市更改姓名等戶籍資料異動，致舊護照與戶籍資料不符，而委託新北市戶所代辦護照者，最晚應於2020年1月14日前至新北市戶所辦理，如無退、補件問題，可於2020年1月22日下午1時過後，至代辦戶所領回新辦護照，即可順利出國。

民政局長柯慶忠表示，2020年春節連續假期長達7天，出國旅遊民眾較多，因代辦護照需7個工作天，故提醒預定在春節連續假期出國的民眾，最晚應於2020年1月14日前辦理，始能於春節前夕領回新辦護照。1月15日向戶所提出代辦護照申請之民眾，須至春節假期過後（2020年1月31日）才可領取護照，請及早前往戶所辦理。

另外，為因應春節連續假期，除預約結婚登記外，新北市戶政事務所將於2020年1月23日至29日暫停服務，請市民留意，以免徒勞往返；春節假期前1日（1月22日），戶政事務所只受理至晚間5時30分，歡迎民眾多加利用。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 春節出遊免煩惱 新北戶所代辦護照1月14日前送件。（圖／新北市民政局提供）

▲ 因應春節連續假期，除預約結婚登記外，新北市戶政事務所將於2020年1月23日至29日暫停服務。

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