▲ 新北勤務指揮中心2019年報案破百萬件，侯友宜「110」慰問員警辛勞。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年將至，加上總統副總統暨立委選舉進入倒數最後一天，新北市長侯友宜10日上午特別到市警局110勤務指揮中心、情資整合中心、選舉治安指揮所，慰問長年辛勞執勤員警，肯定他們24小時不間斷地守護4百萬市民的生命財產安全。

侯友宜指出，今天是1月10日，「110」對勤務指揮中心所有工作同仁是最特別的日子，一定要來向辛苦執勤的員警說聲，「生日快樂！感謝他們去年一整年每天24小時，接了102萬通的市民電話，不管是報案、交通事故或是民眾糾紛，都會打110，同仁們都能在第一時間立即反應，有效的與打擊犯罪的夥伴緊密結合，穩定社會治安，所有同仁都是幕後英雄。」

▲ 今天是選前的最後一天，全力守護選舉期間安全，讓這次選舉順利圓滿落幕。

尤其在2020總統、立委選舉投開票前夕，員警同仁更是辛苦，幾乎24小時緊盯候選人掃街、遊行、集會等選舉活動。侯市長表示，任何與選舉相關的檢舉，員警同仁都不敢懈怠，「除捍衛治安也守住選舉，今天是選前的最後一天，一定要緊繃神經因應不可預期的突發狀況，全力守護選舉期間安全，讓這次選舉順利圓滿落幕。」

侯友宜慰勉員警同仁，選舉前後都要面對壓力及擔起治安責任，「明天又是投開票日，所有警力全部上線，讓投開票順利完成」。他並叮囑員警特別注意各種選舉活動，即時防範集會衝突、遊行抗爭等情事發生，確保選舉平和順利，讓中華民國的力量團結在一起，往前邁向希望。

勤務指揮中心表示，新北市110受理員警配制64人，2019年受理民眾報案總話務量為102萬4616件，平均每日約2807件，話務量龐大。為避免110滿線打不進來，延誤緊急救援時機，從2013年9月首創話務分流機制，即時分流至分局勤指中心協助受理，去年分流話務量達1萬7126件，力達報案零等待、零漏接，即時給予民眾最需要的幫助。此外，2019年向各家電信業者緊急查址計有1783件，尋獲483件，即時挽救民眾生命。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 今天是1月10日，「110」對勤務指揮中心所有工作同仁是最特別的日子。