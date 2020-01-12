影／一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！受到大陸冷氣團影響，周一、二清晨最冷，中部以北低溫只有11-13度，新竹、苗栗近山區更下探10度左右，氣象局已對此發布低溫黃燈特報，提醒民眾注意。另外，氣象局也說，北台灣這禮拜一下冷、一下熱，很像洗三溫暖；中南部則是日夜溫差大，要注意衣物增減。





▲大陸冷氣團來襲，周一、二清晨最冷，中部以北低溫僅11-13度。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲本周有2波冷空氣影響，北台灣一下冷一下熱，像在洗三溫暖。（圖／中央氣象局）

氣象局說明一周天氣，北台灣將一下冷，一下熱，感受像洗三溫暖。目前影響台灣的這波冷空氣，強度已經升級為冷氣團等級，最冷時刻落在周一、二清晨，中部以北及東北部氣溫偏低，低溫僅11-13度，北部、宜蘭整天都感受涼冷，高溫為17-18度，中南部23-24度，花東22-24度。

氣象局目前已針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，今（12日）晚至13日上午，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。另外，在水氣及溫度配合下，氣象局也預報，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山有下雪可能。

▲氣象局針對新竹、苗栗發布低溫特報，局部地區有出現10度左右低溫機率。（圖／中央氣象局）

除冷氣團影響外，加上華南雲系東移，周一上班日清晨至上半天是水氣最多的時間點，中部以北及東半部降雨機率高，南部雲量也會偏多。但從周一下半天開始一直到周三清晨，轉為乾冷天氣型態，中南部要留意日夜溫差很大，要注意衣物的增減。

周三白天起至周四，冷氣團減弱，氣象局指出，各地感受如同春暖花開，但是早晚輻射冷卻影響，中部以北低溫還是可能只有12-13度。

不過，周五又會有一波東北季風來報到，強度直逼冷氣團，所幸水氣不多，但北台灣整天感受還是偏涼冷偶有雨。預計要到下周日東北季風減弱，各地才會又回到溫暖舒適的天氣。