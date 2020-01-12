　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！受到大陸冷氣團影響，周一、二清晨最冷，中部以北低溫只有11-13度，新竹、苗栗近山區更下探10度左右，氣象局已對此發布低溫黃燈特報，提醒民眾注意。另外，氣象局也說，北台灣這禮拜一下冷、一下熱，很像洗三溫暖；中南部則是日夜溫差大，要注意衣物增減。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲大陸冷氣團來襲，周一、二清晨最冷，中部以北低溫僅11-13度。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲本周有2波冷空氣影響，北台灣一下冷一下熱，像在洗三溫暖。（圖／中央氣象局）

氣象局說明一周天氣，北台灣將一下冷，一下熱，感受像洗三溫暖。目前影響台灣的這波冷空氣，強度已經升級為冷氣團等級，最冷時刻落在周一、二清晨，中部以北及東北部氣溫偏低，低溫僅11-13度，北部、宜蘭整天都感受涼冷，高溫為17-18度，中南部23-24度，花東22-24度。

氣象局目前已針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，今（12日）晚至13日上午，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。另外，在水氣及溫度配合下，氣象局也預報，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山有下雪可能。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對新竹、苗栗發布低溫特報，局部地區有出現10度左右低溫機率。（圖／中央氣象局）

除冷氣團影響外，加上華南雲系東移，周一上班日清晨至上半天是水氣最多的時間點，中部以北及東半部降雨機率高，南部雲量也會偏多。但從周一下半天開始一直到周三清晨，轉為乾冷天氣型態，中南部要留意日夜溫差很大，要注意衣物的增減。

周三白天起至周四，冷氣團減弱，氣象局指出，各地感受如同春暖花開，但是早晚輻射冷卻影響，中部以北低溫還是可能只有12-13度。

不過，周五又會有一波東北季風來報到，強度直逼冷氣團，所幸水氣不多，但北台灣整天感受還是偏涼冷偶有雨。預計要到下周日東北季風減弱，各地才會又回到溫暖舒適的天氣。

ET快訊
快訊／萬華分屍26歲女華僑　兇嫌燒炭慘死基隆民宅
粗估花14.2億！「小英800萬票請吃雞排」...男關FB
吳斯懷「拒辭職」：若我辭不分區　國家就沒有軍系立委了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣虎航全航線限時優惠來了　2人同行85折「揪滿4人75折」

影／一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

蔡英文競總「破800萬」字體吸熱論　釣出設計師本人爆料：原本只做到7…

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

《光年之外》《句號》《差不多姑娘》 鄧紫棋LIVE超穩再現鐵肺實力

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

台灣虎航全航線限時優惠來了　2人同行85折「揪滿4人75折」

影／一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

蔡英文競總「破800萬」字體吸熱論　釣出設計師本人爆料：原本只做到7…

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

林志穎豪宅天花板有時鐘！　「睜開眼就知道幾點」網一看LOGO驚呆

中職／雙獅賽2月高知再戰　西武承諾更多主力參賽

中職／超有梗！　鄧志偉年度目標竟是檳榔樹　

白家綺卸貨鏟肉13公斤！甜洩老公情話：再胖他都說愛我

快訊／萬華分屍26歲女華僑　兇嫌躲基隆民宅燒炭亡

中職／挑戰生涯兩大紀錄　潘威倫傾向簽複數約

「即期品」能買嗎？ 8大類食物選購、保存技巧一次公開

警揭分屍魔變態割陰真相！狠切5大塊...棉被+塑膠袋雙層包覆避血水外滲　

3Q哥勝選卻哭了！原因曝光...她沒選上　邀顏寬恒換黨4年後再對戰一回

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

生活熱門新聞

強度升級大陸冷氣團！最冷時段曝

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

賀林國慶當選縣民！小商人豪發150片雞排

李富城不做氣象　嘆是年輕人天下

熊貓外送員罷工！砍薪30%...怒「貼錢送餐」

2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波更強

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧」　結局超感人

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

他讓ATM「自動回收現金」：戶頭悲劇了

議員當婚宴蟑螂！包2000帶7人來吃

冷氣團明晨發威！2地區下探10°C

更多熱門

相關新聞

強度升級大陸冷氣團！最冷時段曝

強度升級大陸冷氣團！最冷時段曝

選後大變天！氣象局表示，今天開始影響天氣的冷空氣，強度上午升級為大陸冷氣團，北部、宜蘭整天涼冷，高溫僅17-18度，而這波最冷時段為周一、二清晨，嘉義以北低溫12-14度，其中在新竹、苗栗近山區平地更可能下探10度左右低溫，氣象局也預計針對該區發布低溫特報。

2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波更強

2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波更強

投票日晴朗「晚上變天」　北台下探13℃

投票日晴朗「晚上變天」　北台下探13℃

0111投票日好天氣只有白天　晚上變天轉濕冷

0111投票日好天氣只有白天　晚上變天轉濕冷

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

關鍵字：

冷氣團大陸冷氣團氣象局氣象雲

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒斷訊

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

國民黨青壯派出動！逼吳敦義、吳斯懷無條件請辭

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面