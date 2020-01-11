投票日晴朗「晚上變天」！愈晚愈冷「北台下探13℃」　高山降雪

▲今晚鋒面通過，北台灣變天轉濕冷。（圖／翻攝中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻效應影響，今晨最低溫出現在南投中寮12.4度。晚上鋒面通過吉東北季風增強，北台灣將變天轉濕冷，明天晚上高山有下雪機會，週一台北高溫僅剩13度。

中央氣象局網站指出，今(11)日白天各地仍是多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，高溫25-28度，清晨低溫15-19度；今晚鋒面通過及東北季風增強影響，北部地區降雨機率增加，氣溫也會有下降的趨勢

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(11)日風和日麗，東半部偶有零星短暫雨的機率；白天溫暖舒適(約26至28度)、早晚偏涼(約14至16度)。西半部位處背風面、大氣穩定，不利汙染物擴散，戶外活動應注意空氣的品質。各地白天氣溫如下：北部14度至27度、中部14至27度、南部15至28度、東部15至26度。

▲雷達合成回波圖。

最新模式模擬顯示，明日(12日)鋒面通過及冷空氣南下，降雨範圍由北往中部擴展，氣溫驟降、愈晚愈冷。下週一(13日)中部以北整天濕冷；苗栗北平地最低溫降至12、13度，台北市平地最低溫降至13、14度。週日晚至下週一上午3千公尺以上高山(合歡山、雪山、玉山…)降雪機率高。

最新模式模擬顯示，下週二(14日)白天起至週四(16日)東北風略減弱，天氣略好轉，氣溫稍回升；迎風面雲量多，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨，下週三(15日)大台北東側平地亦偶有局部短暫降雨的機率；桃園以南皆為多雲時晴穩定的天氣。下週五(17日)另一波東北季風影響，氣溫略降，北台轉濕涼微冷，其他地區影響較小。