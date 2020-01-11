　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

投票日晴朗「晚上變天」！愈晚愈冷「北台下探13℃」　高山降雪

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晚鋒面通過，北台灣變天轉濕冷。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻效應影響，今晨最低溫出現在南投中寮12.4度。晚上鋒面通過吉東北季風增強，北台灣將變天轉濕冷，明天晚上高山有下雪機會，週一台北高溫僅剩13度。

中央氣象局網站指出，今(11)日白天各地仍是多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，高溫25-28度，清晨低溫15-19度；今晚鋒面通過及東北季風增強影響，北部地區降雨機率增加，氣溫也會有下降的趨勢

請繼續往下閱讀...

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(11)日風和日麗，東半部偶有零星短暫雨的機率；白天溫暖舒適(約26至28度)、早晚偏涼(約14至16度)。西半部位處背風面、大氣穩定，不利汙染物擴散，戶外活動應注意空氣的品質。各地白天氣溫如下：北部14度至27度、中部14至27度、南部15至28度、東部15至26度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

最新模式模擬顯示，明日(12日)鋒面通過及冷空氣南下，降雨範圍由北往中部擴展，氣溫驟降、愈晚愈冷。下週一(13日)中部以北整天濕冷；苗栗北平地最低溫降至12、13度，台北市平地最低溫降至13、14度。週日晚至下週一上午3千公尺以上高山(合歡山、雪山、玉山…)降雪機率高。

最新模式模擬顯示，下週二(14日)白天起至週四(16日)東北風略減弱，天氣略好轉，氣溫稍回升；迎風面雲量多，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨，下週三(15日)大台北東側平地亦偶有局部短暫降雨的機率；桃園以南皆為多雲時晴穩定的天氣。下週五(17日)另一波東北季風影響，氣溫略降，北台轉濕涼微冷，其他地區影響較小。

ET快訊
2020大選投票日登場！「3寶4攻略」一次看　照片蓋滿也算有
快訊／武漢新型冠狀病毒肺炎已41例「1人死亡」、7例重症
怕擠爆...投票幾點去最適合？網友揭關鍵時間點：這還用問？
苗栗少女遭逼睡陽台用尿壺「弟卻睡冷氣房」　爸媽離譜原因曝
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測數學題型創新率高！　補教師：數列級數、數據分析、二次曲線出最多

投票日晴朗「晚上變天」！愈晚愈冷「北台下探13℃」　高山降雪

苗栗少女遭逼睡陽台、用尿壺　弟卻能睡冷氣房　爸媽離譜原因曝光

手指通通不能比！投票日「手部動作」、LINE催票　恐讓50萬飛了

商業周刊／鄧惠文從政自白：理想不能只停留在小圈圈！

擔憂選情不樂觀...台大生返鄉投「台派候選人」　3300青年搭專車回家

酒精鎖3月上路！酒駕累犯「先吹氣酒測」才能開車⋯違規最高罰1.2萬元

野生財神現身路口「見人就給紅包」　民俗專家提醒：恐霉運上身

年輕人塞爆高鐵！站務員大聲公喊「有空位就擠」　口罩妹一路站回高雄

議員當「婚宴蟑螂」！不請自來「包2000帶7人」吃一桌　新郎氣炸喊告

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

學測數學題型創新率高！　補教師：數列級數、數據分析、二次曲線出最多

投票日晴朗「晚上變天」！愈晚愈冷「北台下探13℃」　高山降雪

苗栗少女遭逼睡陽台、用尿壺　弟卻能睡冷氣房　爸媽離譜原因曝光

手指通通不能比！投票日「手部動作」、LINE催票　恐讓50萬飛了

商業周刊／鄧惠文從政自白：理想不能只停留在小圈圈！

擔憂選情不樂觀...台大生返鄉投「台派候選人」　3300青年搭專車回家

酒精鎖3月上路！酒駕累犯「先吹氣酒測」才能開車⋯違規最高罰1.2萬元

野生財神現身路口「見人就給紅包」　民俗專家提醒：恐霉運上身

年輕人塞爆高鐵！站務員大聲公喊「有空位就擠」　口罩妹一路站回高雄

議員當「婚宴蟑螂」！不請自來「包2000帶7人」吃一桌　新郎氣炸喊告

小牛推出世上首部「自駕三輪機車」！還有極速160km/h電動重機

海爾希「裸身騎白馬」渾圓曲線全都露　大尺度MV百萬人搶看

秋冬補助倒數！13位人氣網紅帶路　南投13鄉鎮玩透透

學測數學題型創新率高！　補教師：數列級數、數據分析、二次曲線出最多

貓籠「超自然震動」？主子「太鼓達喵」上身　網笑：打詠春吧

快訊／武漢不明肺病首度出現死亡病例　已釀1死、7例重症

2020大選投票日登場！「3寶4攻略」一次看　照片蓋滿也是有效票

川普爆：暗殺蘇萊曼尼是因為「美國4大使館」受伊朗攻擊威脅

妙齡女吸電子菸「肺渾濁發白」　IG發勸世文警惕世人

席琳娜「走過憂鬱症」睽違5年回歸認單身　好友泰勒絲暖心喊話：一切都沒事

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

父母重男！女睡陽台用尿壺　弟卻睡冷氣房

年輕人塞爆高鐵！口罩妹一路站回高雄

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

搭捷運遇神級正妹　網：根本子瑜

他讓ATM「自動回收現金」：戶頭悲劇了

投票日手部動作、LINE催票　恐讓50萬飛了

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

睽違10年！南橫「梅山口至天池段」13日通車

投票日晴朗「晚上變天」　北台下探13℃

朋友煮白菜滷他一看：餿水吧？網怒批不識貨

議員當婚宴蟑螂！包2000帶7人來吃

章魚哥天玉里「選舉越大越準」

台北回屏東！北漂哥驚「高鐵滿滿年輕人」

更多熱門

相關新聞

投票日好天氣　高溫28°C

投票日好天氣　高溫28°C

受東北季風減弱影響，今（10）日各地多雲到晴。中央氣象局表示，明日天氣也很穩定，白天高溫最高可達28度，但須注意早晚溫差大，夜間溫度最低約16度。到了明晚開始，北部有鋒面通過，周日到周一最冷，北部低溫約僅14度，白天高溫也不會超過20度，且這波冷空氣水氣多，全台各地都會有雨。

0111投票日好天氣只有白天　晚上變天轉濕冷

0111投票日好天氣只有白天　晚上變天轉濕冷

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

今晨10.3度！周日變天轉濕冷　彭啟明曝下波冷空氣

今晨10.3度！周日變天轉濕冷　彭啟明曝下波冷空氣

冷空氣最強時刻到！2地區急凍11°C

冷空氣最強時刻到！2地區急凍11°C

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

相隔6.5km造勢！高雄韓蔡尬場「對比照」曝

投票幾點去人最少？網友揭關鍵時間點

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

蔡英文、韓國瑜凱道空拍對比出爐

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

「小英我們來了！」護照洗版惹哭網友

可愛黃狗討摸摸　他見身材超傻眼

父母重男！女睡陽台用尿壺　弟卻睡冷氣房

韓粉進咖啡廳「被安排坐吧台」怒罵！老闆娘氣炸

蔡英文高雄選前夜　30萬人空拍畫面曝光

凱道造勢53萬人數字超準　限時統計法曝

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面