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好天氣只有白天！0111投票日晚轉濕冷　高山可能下雪

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲1/11投票日天氣穩定，不過入夜後就開始要變天。（圖／翻攝Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻效應影響，今晨最低溫出現在新竹峨眉11.5度，中央氣象局在臉書發文指出，1/11投票日天氣穩定，不過當天晚上開始鋒面通過、東北季風增強，迎風面就會開始下雨。氣象專家吳德榮透露，高山可能會下雪。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今日白天起冷空氣減弱、氣溫回升，白天溫暖舒適、晚偏涼；東半部偶有零星短暫雨的機率。各地氣溫如下：北部13度至26度、中部13至27度、南部14至28度、東部15至26度。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

投票日〔週六(11日)〕風和日麗，東半部偶有零星短暫雨的機率；白天溫暖舒適(約26、27度)、早晚偏涼(約14、15度)。由於天氣穩定，中南部晨間容易起霧、西半部不利汙染物擴散，戶外活動應注意空氣的品質。

另外，最新模式模擬顯示，週日、下週一(12、13日)另一波鋒面及冷空氣南下、氣溫驟降，中部以北明顯降雨，天氣轉濕冷。3千公尺以上高山(合歡山、雪山、玉山…)有降雪機率，以週日晚至下週一晨機率較高。

下週二(14日)白天起至週四(16日)東北風略減弱，天氣略好轉，氣溫稍回升；迎風面雲量多，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨，大台北平地偶有局部短暫降雨的機率；桃園以南為多雲時晴的天氣。

▼雷達合成回波圖。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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