快訊／強度升級冷氣團越晚越凍　最冷時段「2地區」探10°C、高山可能下雪

▲這波冷空氣強度升級為大陸冷氣團，最冷時段為周一、二清晨，嘉義以北低溫12-14度，竹苗近山區更可能下探10度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

選後大變天！氣象局表示，今天開始影響天氣的冷空氣，強度上午升級為大陸冷氣團，北部、宜蘭整天涼冷，高溫僅17-18度，而這波最冷時段為周一、二清晨，嘉義以北低溫12-14度，其中在新竹、苗栗近山區平地更可能下探10度左右低溫，氣象局也預計針對該區發布低溫特報。

氣象預報員陳伊秀表示，今天冷空氣南下過程，氣象局上午10點將這波冷空氣強度升級為大陸冷氣團，預計自今天開始影響到周二清晨。在這段時間內，北部、宜蘭整天都是涼冷天氣，雲量偏多，有局部短暫降雨，高溫只有17-18度，中南部23-24度，花東22-24度。

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▲這波冷空氣最冷時間為周一、二清晨，水氣以周一清晨到上午最多，中部以北都有下雨可能。（圖／記者李毓康攝）

這波冷空氣最冷時段為周一、二清晨，13日嘉義以北到宜蘭低溫12-14度，14日再擴大為台南以北，其中，竹苗靠近山區平地，低溫更可能下探10度左右，氣象局也預計將對該區域發布低溫特報。

至於在降雨部分，氣象局指出，這波水氣最多時間為周一清晨至上午，除了北東降雨機率高，中部水氣也增加，整體來說，中部以北地區都有降雨機會。另外，在水氣及溫度配合下，氣象局也預報，周日晚至周一3000公尺以上高山，如玉山、合歡山有下雪可能。

▲在溫度、水氣配合下，氣象局預報高山有下雪可能。圖為合歡山莊下雪畫面。（圖／資料照／翻攝「即時影像監視器」）

周一、二白天，北台灣整天高溫都沒有20度，真正要回溫則要等到周三、四，不過，周五又將有一波冷空氣南下，強度目前預估為東北季風為主，但實際強度接近時仍可能修正。