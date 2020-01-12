選後變天！2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波冷空氣更強

▲今水氣增多，北部、東半部雲量偏多，容易有局部短暫雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

選後變天，越晚越濕冷！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（12日）東北季風增強，周一清晨是最冷時間點，冷空氣可能接近大陸冷氣團等級，中部以北低溫約12、13度；且周一華南雲雨區東移，全台有局部短暫雨。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，未來有兩波冷空氣，周五、周六、下周日那波更強，可能持續到過年前。

大雨特報：花蓮縣、台東縣

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣

氣象局今晨對花蓮縣、台東縣發布「大雨特報」，東北風增強，今花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。氣象局也對全台17縣市發布「陸上強風特報」，今台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區將有9至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今北部、東北部氣溫明顯下降，白天高溫僅約17、18度，北部、東半部雲量偏多，容易有局部短暫雨，中南部的雲量也偏多。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔提醒，這波冷空氣到周一清晨可能接近冷氣團，是未來一周最冷的時間點，屆時中部以北低溫約12、13度，北部、東北部約14到16度，其他地區約16到18度；周一華南雲雨區東移，全台雲量偏多有局部短暫雨，基隆北海岸要注意局部較大雨勢。

王品翔表示，周二、周三也是偏向東北季風強度，但降溫不會像這波明顯，北部、東半部雲量偏多有短暫雨；周四有個空檔，環境吹偏東風有比較回溫，東半部多雲偶爾有短暫雨。

王品翔指出，周五、周六另一股東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部多雲有短暫雨，預測西半部低溫約13到15度，花東約15到17度。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

彭啟明11日則說，這波冷空氣持續到周一，今、周一清晨最涼，接近於冷氣團，且水氣增加不少；周五、周六、下周日又有一波更強的，可能持續到過年前，但沒降到特別低，還要再觀察。

彭啟明分析，未來這一周多有兩波冷空氣有機會接近，強度仍待觀察，「但至少還沒看到有寒流等級，各位不用太擔心」；目前冷空氣大規模部隊可能都在高緯度地區，可是有時候有一些空檔，在高壓空隙當中就會衝下來接近台灣，周五起的那波低溫已越過長江流域到南邊來，「我們台灣就在這邊緣，會不會到，我們就密切幫大家注意。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！