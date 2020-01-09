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一夜降8°C夏→冬！鋒面＋冷空氣轉雨濕冷探12°C　吳德榮：高山可能降雪

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▲▼2天降8°C夏→冬！鋒面＋冷空氣轉雨濕冷探12°C　吳德榮：高山可能降雪。（圖／中央氣象局）

▲全台晴朗溫暖2天，下周又要下雨變天。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

又要變天！中央氣象局表示，冷空氣已經逐漸減弱、東移，天氣恢復穩定，氣溫回升，預估10、11日（周五、六）各地晴朗溫暖，11日深夜開始，鋒面通過、東北季風增強，迎鋒面又要下雨，高溫明顯下降，北台灣從27度降剩19度左右，降了8度。前預報中心主任吳德榮分析，到時高山可能降雪，平地也明顯降溫，感覺會冷，低溫下探12度。

吳德榮表示，因夜間晴朗，地表向太空散熱，清晨時分氣溫會降至最低，加上地理因素影響，10、11日清晨低溫仍偏冷，白天晴朗有陽光，溫暖舒適，使得日夜溫差大。12日將有一波較強鋒面南下，降雨範圍可能影響中部以北，因高空溫度低，高山區可能降雪，平地氣溫也明顯下降，未來2天白天溫暖，空曠地區仍低溫13日高溫降至17度，感覺會冷，空曠地區下探12度預估冷空氣14日（下周二）將減弱。

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▲▼2天降8°C夏→冬！鋒面＋冷空氣轉雨濕冷探12°C　吳德榮：高山可能降雪。（圖／中央氣象局）

▲▼2天降8°C夏→冬！鋒面＋冷空氣轉雨濕冷探12°C　吳德榮：高山可能降雪。（圖／中央氣象局）

▲2天後降8°C回冬！鋒面＋冷空氣濕冷轉雨。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，入夜到10日清晨東半部、南部地區低溫16至19度，中部以北水氣偏少，輻射冷卻效應下仍可能出現14度，甚至更低的低溫。白天開始各地陽光露臉，北部、東半部高溫23至25度，中南部26度，僅東半部地區偶有零星雨。

氣象局指出，11日白天東北季風減弱，氣溫回升，但清晨仍有涼意，入夜後水氣稍增，恆春半島有局部短暫雨。預估12日將有一波鋒面通過及東北季風增強，13日（下周一）東北季風影響，這兩天北東天氣再度轉涼，加上伴隨的水氣充沛，有短暫雨，中南部山區也可能有局部短暫雨。

▼未來兩天各地晴朗。

▲▼2天降8°C夏→冬！鋒面＋冷空氣轉雨濕冷探12°C　吳德榮：高山可能降雪。（圖／中央氣象局）

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