民眾黨奪立院5席…雞排妹嗆「來亂的」　柯文哲：詆毀參政權才是反民主

▲柯文哲。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲所創立的「台灣民眾黨」在2020大選不分區立委中，跨過5％門檻拿下5席次。不料，卻遭「雞排妹」在電視節目中批評「來亂的」，害民進黨無法過半，對此，柯文哲12日在臉書發文表示，「將這些候選人的參政權詆毀是扯後腿，反而是一種反民主的行為。」

柯文哲表示，台灣民眾黨自成立以來，不斷被外界用有色的眼鏡來檢視所謂的「台灣價值」，被貼上紅色標籤，被說是泛藍政黨，結果昨天選舉結果出來，部分選區又被批評是在扯後腿，說是瓜分綠營選票。

柯文哲說，民主政治，就是少數服從多數，多數尊重少數。支持民眾黨的158萬票是一種聲音，是一種民意。「將這些候選人的參政權詆毀是扯後腿，反而是一種反民主的行為。」

柯文哲強調，民眾黨未來進入立法院，會秉持在台北市政府工作的精神，不問藍綠，只問黑白，只重是非。在法案的立場上，只要對人民有利，不論是民進黨、國民黨、時代力量、無黨，或是台灣基進，我們都可以合作。



柯文哲指出，民眾黨要證明不會因為意識形態而選擇對立，國家治理才是我們認同的中心思想，也是我們的價值。已經有158萬人認同，未來，我們也會努力在立法院，用好的表現說服更多人加入我們的行列。

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