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蔡英文競總「破800萬」字體吸熱論　釣出設計師本人爆料：原本只做到7…

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▲蔡英文800萬。（圖／ETtoday新聞雲）

▲蔡英文競選總部螢幕大大的800萬吸引網友注意。（圖／ETtoday新聞雲）

網搜小組／鄺郁庭報導

有時看到招牌上的字體很吸引人，難免想知道字型，臉書公開社團《字嗨》就讓網友可以討論街上看到各種字。就有網友分享蔡英文競選總部看板上的數字設計，截下得票突破800萬的畫面，好奇發問「這是什麼字體？還蠻可愛的」。話題意外引發熱論，也釣出設計師本人驚喜回文，「很開心大家喜歡我的作品」。

網友在《字嗨》貼出蔡英文競選總部「得票突破800萬」當時的螢幕畫面，讓其他人也很好奇是什麼字體，「喜歡這個字體」、「這字體超可愛」、「好可愛！卡一個」、「卡一個，辛苦工程師」、「這個8超圓XD」、「卡一個，因字體而出名XD」、「好猛！整個超有質感」、「這次的背板LED超可愛的，很像在玩任天堂明星大亂鬥，那個當選的感覺超像在選角色。」

請繼續往下閱讀...

貼文則意外釣出設計師本人留言，笑呼「媽我上字嗨了！」先是感謝大家喜歡他的作品，他是開票畫面的設計兼動態兼程式兼操作。設計師回應道，中文字體正如一名網友說的「是【GN-こはるいろサンレイ】」，「數字的部分因為時間緊迫，又找不到適合的字體，又想要所有畫面風格一致，所以就自己簡單拉一系列了。破綻很多，請大家手下留情。」

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▲▼蔡英文800萬。（圖／ETtoday新聞雲）

▲設計師爆料，其實當初字體只做到700萬。（圖／ETtoday新聞雲）

有網友好奇發問「不知道那個畫面是程序即時更新還是手動打字匯出圖片？」設計師則回覆，「票數是及時的喔！我用的是HTML5技術，用 Pixi.js 跟 anime.js 做動態，用 chrome 當播放介面，JS 程式碼大概三千多行」、「但是突破數字這部分來不及做自動產生，所以圖是做死的。當初只做到700萬，後來後台緊急做了750跟800萬的圖」，最後強調自己不是黨工，只是喜歡幫理念相同的朋友。

看到設計師留言，網友都相當敬佩，「推竟然是自己拉的！好用心」、「做得真不錯，現場感覺很讚」、「難怪我還在想說這應該不會是趁計票期間render吧……真是敬佩」、「人才啊啊啊」、「超強！竟然是現場拉」、「請收下我的膝蓋」、「謝謝你，台灣美學有救了。」

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