柯文哲勝選關鍵分析／亂局中組黨打基礎　2024搖旗揮軍總統府

▲2020民眾黨開票之夜記者會。（圖／記者黃克翔攝）

文／陳家祥

2020大選結束，台北市長柯文哲在2019年8月籌組台灣民眾黨，立刻揮軍進攻國會佈局中央，雖然區域立委全軍覆沒，但挾158萬政黨票拿下5席不分區，擠掉時代力量穩坐國會第三大黨。選舉結果仍有改進之處，但「柯家軍」已能在立院組成黨團，有話語權外，重要的是2024也有總統候選人推舉權，延續了柯文哲的政治生命外，也為2024進軍總統府的目標鋪下堅實的根基。

2018年九合一大選全台翻盤、加速政治鐘擺盪向另一方，先是「討厭民進黨」餘勢未盡，接著又形成「討厭國瑜黨」，全台選民的意識形態走向藍綠、統獨兩個極端；選民無法認同藍綠的作風，難以投下選票，本應被壓縮得非常狹小的中間地帶，一瞬寬廣。柯文哲看準這個機會，順勢組黨，盼能吸納這些所謂的中間選民，將這些無處宣洩的民意收歸己用。

但組黨談何容易？柯文哲心中理想的民眾黨，應是台灣第一個跳脫藍綠、非側翼且有自我主張的政黨，但首先在說服選民一環便處處碰壁，因為哪個新興政黨打的不是「改變台灣政治」口號？縱使強調理性科學、注重國家治理等訴求，但這些終究不能有效凝聚支持者意志，更不用說人才難尋、資源匱乏等問題。

而就選舉結果來說，民眾黨政黨票拿下158萬票、不分區立委斬獲5席，證明柯文哲仍有能力、魅力、號召力。近柯人士觀察，此次選舉結果證明台灣的政治格局已經改變，選民已經能接受柯文哲堅持自我信念的道路，理性看待各黨、各候選人。或許民進黨立委依舊過半、總統票搶下800萬票，但民眾黨能有這樣的成績，確實是個「信號」，代表民眾黨已成為「厭惡藍綠」的宣洩口。

儘管區域立委慘敗，但政黨經營非一朝一夕可成，百年老店的國民黨、深諳選舉之道的民進黨，都不是能輕易顛覆的對手。民眾黨透過立委選舉練兵，挖掘人才栽培，花大量心力打陸戰，對於政黨長遠發展都有助益。蔡壁如已著手規劃，選後將在重點縣市，布建實體黨部，進一步扎根地方，從地方、區域服務型的議員或縣市首長選舉重新出發，或許是比較合理的規劃。

這次民眾黨首戰，靠的是柯文哲從政短短5年累積的個人魅力，強力推送5席不分區進入立院，或許已是「一人政黨」所能發揮影響力的極限。在完成組黨、進軍立院的初步目標，民眾黨接下來該思考，如何在2022年地方選舉打出成績，同時在立院如何力抗藍綠勢力，堅定成為柯口中的「非側翼」，站穩真正的第三勢力，2024年才能有襄助柯文哲一臂之力的強大能量。民眾黨的挑戰，現在才要開始。