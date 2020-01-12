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加媒：台灣總統強勢連任　台海敵意再度升高

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▲▼總統蔡英文連任，支持者激動歡呼。（圖／路透）

▲總統蔡英文以817萬高票連任。（圖／路透，下同）

文／中央社

加媒報導，總統蔡英文在壓倒性支持下贏得連任，對中國持懷疑態度的她獲得更強大授權。儘管蔡總統勝選後，立即強調與北京建立和平穩定關係的承諾，但緊繃的台灣海峽，敵意已再度升高。

加拿大環球郵報（Globe and Mail）駐亞洲特派員萬德山（Nathan VanderKlippe）分析指出，這場選舉是對中國態度的晴雨表，也是選民近幾個月第2度拒絕北京。香港民眾去年11月才在地方選舉中，以壓倒性多數投票支持親民主候選人。

萬德山寫道，香港和台灣的投票結果是對習近平領導的中國最明確的拒絕，是對專制主義的反彈；儘管這個專制政體承諾給予豐厚的利潤回報，但是對那些有能力公開表達意見的人來說，愈來愈沒有吸引力。

▲▼總統蔡英文連任，支持者激動歡呼。（圖／路透）

環郵指出，在中國也有人承認習近平的政策可能未獲台灣支持，但沒有跡象顯示這些政策會有所改變。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣向環郵表示：「一國兩制是我們在台灣問題的主要政策之一，這可能對台灣政局產生不理想的結果。但長期而言，方向是正確的，也符合中華民族偉大復興及中國最高利益，因此不會改變。」

李振廣警告，蔡總統及民進黨勝選可能會損害台灣經濟利益，「台灣在他們統治下，勢將繼續與中國大陸對抗，兩岸關係非常可能惡化。」

而在加國媒體相繼報導台灣選舉結果的同時，加國朝野政要也紛紛向駐加拿大台北經濟文化代表處道賀，或在推特發文，恭喜台灣完成民主選舉。駐加代表陳文儀代表中華民國政府，逐一向加國政府和14位申賀的重要國會議員表達謝忱。

此外，加拿大重要智庫「麥克唐納－勞裡埃研究所」（MLI）執行長克勞理（Brian Lee Crowley）、前加拿大主管亞太事務國務部長基固爾（David Kilgour）、前加拿大聯邦自然資源部助理副部長瑪奎格－強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）等人，也在第一時間致賀。

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