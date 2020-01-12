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韓國瑜敗選關鍵分析／韓國瑜高雄慘輸48萬票　回歸市政先面對罷免危機

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▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

文／楊蕓

2020總統大選落幕，國民黨總統候選人韓國瑜大敗，宣布下週一回歸市政，然而，此次韓國瑜在高雄不僅慘輸48萬票，去年九合一選舉的支持者也流失達28萬，國民黨立委選情更是全軍覆沒，藍軍形同潰散。雖罷免與否仍取決於雙方動員力道，即使韓國瑜挺過了罷免投票，接下來2022爭取連任之路勢必更加艱難，眼看還剩下三年任期，如何一一兌現先前提出如愛情摩天輪等政見，全民睜大眼睛在看。

由Wecare高雄等團體發起罷免韓國瑜行動，去年12月26日向中選會遞交3萬份罷韓連署書，接下來只要通過連署、審核程序，最快5月舉辦罷免投票。依《選罷法》規定，罷免要通過，有效的同意票需多於不同意票，且同意票數需達選舉人數25%以上，按高市選舉人數229萬9521人估算，需58萬人同意罷免，罷免案就能通過。

事實上，韓國瑜自宣佈請假參選總統以來，始終脫離不了「落跑市長」的負面標籤，也成為罷韓團體號召的重點，雖然韓陣營不斷強調施政政績，包括鋪路、清淤、招商引資、促進觀光等，也透過政見向高雄市民喊話，韓國瑜在結束全台傾聽之旅後，選前一個月積極回防高雄，選前之夜更選在高雄舉行，與九合一大選的選前之夜同場地，就是要以行動證明，他從未離開高雄。

韓國瑜宣布敗選後，隨即宣布下星期一就會回到高雄上班，他表示，農曆春節快到了，會準備好治安工作，全力發展高雄觀光、農漁業，扛起肩膀上的責任。罷韓行動的發起人尹立則呼籲韓國瑜自行請辭，別讓罷免成真。

從選票結構分析，去年九合一選舉，韓國瑜以89萬票勝出，2020年韓在高雄的得票數僅61萬896票（34.6％），慘輸蔡英文的109萬7621票（62.2%），韓國瑜支持度從去年89萬大跌至61萬，流失達28萬票，連高雄立委也全軍覆沒，都證明了高雄藍軍形同潰散；在支持罷韓的一方，雖然蔡英文在高雄總得票數已經遠超過58萬票門檻，則要面臨如何號召居民返鄉投票，盡量衝高同意票數，一來一往之間，在雙方各自動員之下，可能在罷免投票時投下反對票的挺韓者，不見得會輸給「討厭韓國瑜」的人，罷免案要通過仍有一定難度。

韓國瑜敗選之後所要面對的「市長保衛戰」，不只是罷免投票，還有2022年的市長連任難關，韓國瑜接下來除了儘速回歸市政、改組市政團隊，重拾市民信心，剩下三年的任期勢必也得戰戰兢兢，包括先前提出的愛情摩天輪等重大政見，如何在剩下任期內一一兌現，市民都睜大眼睛在看。

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