韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

圖、文／鏡週刊

2020總統大選昨（11日）順利落幕，國民黨總統候選人韓國瑜以552萬票大輸尋求連任的蔡英文817萬票，原定說完敗選感言後要召開國際記者會，卻臨時喊卡讓一干海內外媒體空等。事後，韓國瑜被目擊現身知名汕頭火鍋店引發議論，對此，韓辦回應稱，韓在競選總部陪伴到最後一刻，才在結束後帶幕僚與家人用餐。

韓國瑜昨日8時44分上台發表敗選感言後，便帶著妻女離開現場，接著韓競辦簡訊通知記者會取消，讓下午就卡未在高雄市黨部的海內外上百家媒體記者一片錯愕，對此，總發言人王淺秋僅尷尬說：「謝謝大家！辛苦了！不開記者會了！」語畢也隨即離開。

放鳥上百家媒體後，韓國瑜被其他人捕捉現身在高雄市知名的汕頭火鍋店，列席的還有李佳芬、韓冰和核心幕僚團隊，吃飯過程中，還有不少韓粉和韓國瑜敬酒，此消息引發網友熱議。

對此，韓競辦今（12日）回應，稱韓市長在結果出爐後，已清楚闡述自身想法，他除了感謝大家這段時間的支持，同時也在競選總部陪伴支持者們到最後一刻；結束後帶著幕僚團隊與家人一起用餐，感謝大家這段期間的辛勞。王淺秋強調，韓辦就如同市長所說的，大家都希望台灣未來變得更團結，一起為中華民國加油。

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