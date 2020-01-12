宋楚瑜敗選關鍵分析／親民黨21年立委首度掛零　終局之戰真的「終橘」？

▲2020宋楚瑜開票之夜，宋楚瑜致詞與謝票。（圖／記者周宸亘攝，下同）

文／楊亞璇



2020大選落幕，親民黨總統候選人宋楚瑜落選，創黨21年來的親民黨拿下3.6%政黨票，首次在立委席次上掛零，即使鴻海創辦人郭台銘相助，最後成績依然不盡人意，宋楚瑜的「終局之戰」真的會「終橘」嗎？



回顧宋楚瑜投入參選過程，他原先屬意交接給台北市長柯文哲，豈料柯文哲在8月籌組台灣民眾黨並擔任黨主席，為延續親民黨的生命、鞏固政黨票，宋楚瑜只好親征總統大選，在去年11月13日宣佈角逐2020總統，而宋當時也誓稱這是「終局之戰」。



不過以選舉結果來看，宋楚瑜的參選，無法挽救親民黨的頹勢。宋一宣布參選，隨即遭到外界譏為「每四年就會出現一次」的宋省長，了無新意，況且在時間上已來不及為局勢加溫，當時的藍綠兩黨在歷經半年以上的黨內初選廝殺到確定候選人，早已讓選戰升溫，宋楚瑜的參戰幾乎是壓線宣布，起步比對手晚太多，難以造勢，成為一大劣勢。





儘管宋楚瑜在選戰期間包括政見會、辯論會中，時不時批評韓蔡、酸藍綠，但幾乎遭到對手「冷處理」，完全激不起火花，在民進黨所打的「亡國感」與國民黨的「亡國瑜感」兩極對立下，完全沒有宋楚瑜的容身之處，慘遭邊緣化。

在時間上來不及布局之下，親民黨不走藍綠兩黨傳統的陸戰方式，改走溫馨路線，無論是不分區候選人環台送愛，亦或是宋楚瑜、余湘多次造訪社福機構，什麼活動都沒曝光度，喪失議題主導權，再加上資源遠不及兩大黨，唯一的大造勢只有選前之夜一場，如此「佛系戰法」更是難以衝出氣勢。



知情人士分析，2016年親民黨走中間偏綠路線，吸納不少中間選民，拿下157萬選票，得票率12.83%，但宋楚瑜4年來沒有積極耕耘，加上親民黨在立法院沒有特別表現，地方服務也難以伸展，黨內抱持著「小黨做小事」心態，走小黨格局，如今親民黨路線隨著宋楚瑜對兩岸立場的搖擺，宋楚瑜的政治形象也已隨時間逝去漸漸削弱，根本無法將2016年的氣勢延續至2020。





這次宋楚瑜理應作為母雞帶領著小雞衝政黨票，但在宋的聲勢大不如前，即便有總統候選人的親民黨，聲量甚至不及

才成軍5個月、由柯文哲所帶領的民眾黨，何況今年小黨林立，民眾黨的磁吸效應，更加稀釋了第三勢力的政黨票。



因此當郭台銘被期待扮演另一隻母雞的角色，成為親民黨的救援投手，不分區名單中出現「郭家軍」時，確實是亮點，只是儘管郭台銘極力拉抬，但因為郭台銘本身不參選總統、也未名列在不分區名單中，再加上郭台銘支持者與國民黨重疊，郭初選落馬之後不少郭粉已陸續回歸，初選時的「老虎軍團」也不如過往凝結，真正「鋼鐵郭粉」恐怕早已為數不多。

▲2020親民黨選前之夜，郭台銘跟宋楚瑜合體。（圖／記者周宸亘攝）



再加上郭台銘在民眾黨及親民黨「雙押寶」的如意算盤，被柯文哲以「商人」一說輕易瓦解，郭台銘遭外界質疑是在「併購」親民黨，大舉消弱郭台銘在親民黨所扮演的母雞角色，種種政治盤算，都讓選民難以買單，郭宋合作如此大膽的政治實驗，證明郭台銘的政治實力，沒有想像中強大。



最終親民黨在立院沒有留下半席，宋楚瑜也成為親民黨最後一位政治明星，但每張票50元的政黨補助款，對親民黨而言，是再一次延續政黨生命的機會，「終局之戰」的宋楚瑜會不會真的「終橘」？親民黨是否就此泡沬？只剩一口氣的親民黨，在2022年地方選舉之前，應可看出端倪。