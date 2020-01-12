竹市新科立委鄭正鈐　選後第一站「兩岸新情勢研討會」

▲鄭正鈐當選後隔日進行掃街拜票活動。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導



2020大選剛幕，新竹市新科立委鄭正鈐馬不停蹄舉辦車隊謝票，鄭正鈐一大早先出席桃園市長鄭文燦主持的港澳之友協會，舉辦2020大選之後兩岸新情勢研討會。對於此次大選，香港成為影響台灣選舉的重要因素，未來台灣要如何去走，鄭正鈐也表示，新政府迴避不了兩岸關係，期許新的執政團隊，能好好處理兩岸問題。

鄭正鈐再次感謝議長許修睿主委帶著黨籍議員、黨團夥伴一路相挺，感謝前台灣省主席林政則、前議長謝文進、前市長童勝男、許明財以及新竹縣長楊文科等多位政壇大老的大力支持，和許多默默付出的政治前輩，在這場艱困的選戰中，贏得這次立委的勝選。

鄭正鈐也表示，每張選票都成為責任的賦予，將在立法院為市民好朋友立法，讓人民過上更好的生活，為市民好朋友做更好的服務。對於沒有支持鄭正鈐的朋友，鄭正鈐也表示心懷感謝，讓我知道社會上不一樣的聲音，鄭正鈐承諾會繼續做更好的服務。對於身份轉換，鄭正鈐表示，一直以來都是兢兢業業，鄭正鈐認為，兩者的區別是，議員服務新竹市民地方鄉親，立委立法服務全國，鄭正鈐會更嚴謹為全國人民的立法品質把關。

立法委員鄭正鈐感謝市民朋友用手中的選票，告訴民進黨「民主需要制衡的力量」，這些堅定的意志要讓執政者看到，人民給予的力量不容許濫用。鄭正鈐表示，選舉的結束，是承擔責任的開始。鄭正鈐會更加謙卑謹慎、努力奮鬥，在市民的監督之下，實現政見的承諾。

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