下注運彩賒款200萬！他裝傻不認帳　LINE對話露馬腳…慘吐180萬

▲李男沉迷運彩，前後共欠下近200萬，事後他卻裝傻不認帳，法官勘驗雙方LINE對話紀錄後，判他須賠償180萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

在新竹經營便利商店的李姓男子沉迷運彩，連簽帶借前後共積欠戴姓彩券行老闆將近200萬餘元，而過程中戴男不僅會給李男下注優惠，還曾幫李男騙李母，稱他僅欠款50萬元，不料事後李男竟裝傻，否認欠下高額賭金，氣得戴男提告。法官勘驗雙方LINE對話紀錄，核對雙方15筆交易紀錄後，判李男須返還戴男近180萬。可上訴。

據判決，李男2018年5月至7月間在戴男彩券行多次購買運彩，每次都大手筆以萬為單位下注，戴男見李男出手闊氣，都會給他96折優惠，而每回李男錢不夠，戴男還會讓他借款賒帳，前後加一加李男共積欠戴男196萬8千元，又這期間李男擔心自己欠債被媽媽發現，還與戴男串通，讓戴男騙李母他僅欠款50萬，希望母親可以幫忙還錢。

事後經多次催繳李男還錢，他都沒有回應，氣得戴男2019年1月底決定提告，在整理雙方LINE對話記錄後，列出李男瘋狂下注的那兩個月間所欠的15筆款項，求償損失近200萬元。

法院審理時，李男一概裝傻不認帳，自稱每次投注都是現金付款，從來沒有賒帳，還質疑戴男提出的對話紀錄帳目造假，甚至回辯表示，怎麼會有彩券行老闆遇到客人欠款30、40萬，還會願意讓他繼續再下注，一點也不合理。

法官勘驗雙方LINE對話紀錄，認為李男證詞不實，且每次雙方下注後，戴男都會將彩券拍照傳給李男確認，白紙黑字依依核對，相當謹慎小心，而法庭上戴男自稱換手機沒保留對話紀錄，理由實在讓人質疑，最終認定戴男所述證詞較為可信。審結，一審判李男全額償還，案經上訴，高院嚴格比對15筆帳款後，扣掉其中借據不清的2筆金額，判李男應償還戴男179萬8千元。可上訴。

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