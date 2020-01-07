颱風天值班竟遭同事跨坐大腿強吻　判賠35萬確定

▲技工竟跨坐女同事大腿又強吻，判賠35萬餘元確定。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市圓山公園管理所日前爆發性騷擾事件，一名謝姓技工在颱風天值班時，竟不顧女同事反對，先偷吻其鼻子，之後更正面跨坐在女同事大腿上，強吻頸部得逞。女同事提告，謝男遭判拘役80日確定。女同事再求償106萬餘元，高等法院判決謝男須賠償35萬350元確定。

判決指出，本案發生於2016年9月底，當時梅姬颱風來襲，謝男與女同事共同值班，但謝男不懷好意，先在當晚凌晨2時40分，趁著女同事處理公務之際，偷偷走到女同事座位左側，強行抓住女同事頭部想偷襲嘴唇，但女同事機警、迅速伸手推阻，雖沒被奪走香吻，但仍被親吻鼻子得逞。

到了早上7點左右，謝男又趁著女同事不注意，快速將女同事所坐的旋轉式座椅，轉到跟謝男正面相對，謝男立即跨坐到女同事大腿上，前後磨蹭，再趁勢強吻女同事左、右頸部。女同事當下完全無法抗拒，僅能在被強吻後，雙手使力將謝男推開。女同事不滿，提出民刑事告訴，謝男則是迅速辦理退休。

刑事部分，謝男最後遭認定性騷擾有罪，2個行為分別被處拘役40日與50日，合併處拘役80日定讞。民事部分，女同事認為身心受創，請求謝男賠償106萬餘元。一審法院依照刑事有罪判決，判處謝男須賠償35萬餘元。

案經上訴，高等法院二審時，謝男否認只有推女同事椅子，沒有跨坐、沒有強吻，況且自己已經道歉，應該不用賠償。但高院也根據刑事有罪判決，認定謝男必須賠償精神慰撫金35萬元、醫藥費350元，合計需賠償35萬350元，全案確定。