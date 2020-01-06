家長注意！LINE變更年齡規範　12歲以下限制使用

▲LINE更新年齡分級規範 。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

通訊軟體LINE今（6）日釋出最新iOS 9.19版更新，變更使用者年齡規範，從過去的「4+」提升到「12+」，意味著建議使用年齡提高到12歲以上，未來12歲以下將不能正常使用LINE，包含基本的通訊聊天功能，必須由家長或監護人管理。

有鑒於目前多數的社群平台都為了保護未成年孩童接觸到不當資訊，像是Facebook、Instagram、YouTube都將限制使用年齡設置在年滿13歲，因此LINE順應趨勢在最新版本更改年齡使用規範，未來12歲以下將不能正常使用LINE。

LINE表示，若用戶的年齡未滿12歲將無法使用基本的通訊聊天功能、LINE POINTS、LINE Pay等功能，但並不會影響到該行動裝置中原本就有的LINE帳號、對話記錄或已經購買的商品等，而且目前新的年齡限制僅適用於iOS版，至於Android版本與電腦版則尚未受到影響。

家長需要注意的部分，未來若在子女的iPhone上設定為僅允許使用「4+」或「9+」的應用程式時，LINE將在iPhone中被自動隱藏，但是家長可以自行為子女管理，只要到「設定」→「螢幕使用時間」→「內容與隱私權限制」→「內容限制」→「App」中調整到「17+」，即可正常使用LINE。