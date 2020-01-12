小英800萬票就請全台吃雞排　粗估花14.2億「急關FB神隱」！老婆出面回應了

▲這2天爆紅的何姓韓粉，全民協尋中。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

2020總統大選11日落幕，蔡英文橫掃817萬票連任，選前有位韓粉在臉書上留言嗆聲，揚言只要小英拿到800萬票，就請全台灣2378萬人吃雞排。選後預言成真，大批網友發動肉搜、開討論專區催促他實踐諾言，嚇得韓粉關版神隱，而他的老婆今天跳出來發聲，「停止騷擾我們家人」！

昨晚開票時段，蔡英文票數不斷刷新台灣總統大選紀錄，同時許多網友瘋狂轉貼一張截圖，是何姓韓粉在選前發下的豪語，「才喊100萬就有曝光度......我也喊一個，如果菜陰魂（蔡英文）拿到800萬票…我請全台灣人民每人一份雞排......幫我截圖。謝謝！」

記者以台灣目前人口數2378萬人推算，一片雞排60元，何男少說得花上14.2億元，這還不包含運送、發放等成本，祭品文實踐機率極低。不過網友嘴上不饒人，昨天開始瘋狂發動肉搜，要何男「出來面對」，臉書上甚至成立各式討雞排的活動。

在網友聲聲催促之下，何男嚇得關閉臉書帳號神隱。事隔一日，他的老婆出面留下18字簡短聲明，「停止騷擾我們家人，有事找我老公跟我，謝謝。」

該貼文很快就釣出近萬網友朝聖，留言有志一同，以hashtag形式要何男兌現承諾。目前何男老婆已將貼文移除，並將個人照片下架。

▼韓國瑜支持者。（圖／記者林敬旻攝）