不分區立委桃園藍綠各1席　湯蕙禎受婦女保障前進國會

▲不分區立委桃園藍綠各1席，湯蕙禎(左)和張育美（右）順利進入國會。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選選舉結果，國、民兩黨在桃園區域立委各拿下3席，不分區立委也各自取得1席，且2人皆為女性。國民黨不分區排名第11的張育美原本已是在安全名單內；民進黨提名的市府民政局長湯蕙禎雖排名第16，但因選罷法規定，不分區有婦女保障名額，也順利進入立院。

國民黨提名的不分區立委張育美，曾任國大代表，現任中常委，是桃園天成醫院的執行長，名列在不分區名單內第11，被喻為安全名單人選，雖然國民黨在此次選舉，原預估不分區至少有14至15席，但對安全名單內的張育美進入立院，未受影響，亦早為預料中之事。

然民進黨不分區立委名單、代表客家族群的市府前民政局長湯蕙禎，雖排名第16，但因選罷法規定，不分區名額婦女不得低於二分之一，受到婦女名額保障，使在不分區立委拿下13席的民進黨，湯蕙禎亦因此一婦女保障，在民進黨的不分區立委當選人中，直接越過第13、14、15的前三名男性，為民進黨在桃園取得1席不分區立委席次。

代表客家族群、民進黨提名的不分區立委湯蕙禎，現任桃園市政府民政局長。湯蕙禎是台大博士、曾擔任過第三屆的國大代表，有相當豐富的行政經驗，曾在桃園縣年代任職勞動及人力資源處長、法制處長等職務，桃園升格後擔任民政局長等職務，平日深耕基層，關心客家事務與地方事務。

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