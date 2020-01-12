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韓國瑜回高雄「要被雙殺」！網氣炸：朱立倫不用被罷免？…秒被神分析打臉

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▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜11日發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

2020大選結果11日晚間出爐，國民黨總統候選人韓國瑜以267萬票的差距，輸給總統蔡英文。隨後，罷韓團體「Wecare」發出4點聲明，希望韓國瑜能夠自行辭去高雄市長一職，別讓罷免成真；而這也讓網友氣炸，在網路上大罵，「朱立倫慘敗新北人都能接納他回去當完市長了！為什麼韓市長就要為難他？」

韓國瑜以267萬票的差距輸給總統蔡英文，預備舉辦的重外記者會也臨時喊卡。韓國瑜發表敗選感言時提到，雖然他敗選了，但希望支持者能夠冷靜，台灣最寶貴的就是民主、自由與法治，人民已經做出決定，「我身為參選人一定服從開票結果。」

▼韓國瑜敗選後，王淺秋宣布國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，王淺秋宣布國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜說，他已打電話向蔡英文祝賀，恭喜對方獲得人民的授權，自己星期一將回高雄上班，執行肩膀上的責任，「為台灣、中華民國加油，我們祝福大家，謝謝！」

對此，罷韓團體「Wecare」11日晚間召開記者會，發起人尹立在會上指出，希望韓國瑜能夠聽得進四點聲明，如果可以的話，韓國瑜最好是自行請辭，不要真的走上罷免階段，讓罷免成真。

▼尹立指出，希望韓國瑜能聽得進四點聲明，最好是可以自行請辭，別讓罷免成真。（圖／記者李毓康攝）

▲▼罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案,Wecare高雄發言人尹立。（圖／記者李毓康攝）

對此，有網友在PTT上砲轟，韓國瑜、國民黨11日遭到痛擊，承受了史上最嚴重的挫敗，整個黨幾乎支離破碎、遍體鱗傷，「說韓市長就像隻可憐的小貓咪夾著尾巴落荒而逃一點也不為過！」

這名網友說，雖然韓國瑜慘敗270萬票，但比朱立倫2016年的得票數還高，當時朱立倫也是以市長的身分參選總統，為什麼新北市民能夠接受朱立倫回去當市長，「為什麼韓市長就要為難他？針對他還要補刀這樣對嗎？這公平嗎？難道對執政黨有意見就趕盡殺絕這樣對嗎？」

我不偏藍綠，但覺得做人要講道理，對不對！」網友說明，民進黨應該見好就收，別再為反而反，「搞這些罷免有的沒的」，讓台灣社會從選舉的悲痛中走出，縫合傷口，才是人民的福氣，「台灣最美的風景是人，天佑台灣！」

貼文發出後，有不少網友回應，「朱好歹第2屆才選」、「不是高雄人才在講這種幹話」、「高雄市民自決啦！我們外縣市的不想多評論了」、「因為朱的態度沒那麼囂張啊！而且朱是出來救柱」、「樓上正解，兩個情況根本差那麼多，朱才是真正被動參選」。

▼韓國瑜敗選又要面臨罷免，讓網友氣炸痛罵。（圖／翻攝PTT）

▲▼韓國瑜敗選又要面臨罷免。（圖／翻攝PTT）

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