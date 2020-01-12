韓國瑜放鳥記者嗑汕頭火鍋！　店家無奈回應：很多人來問

記者柯振中／高雄報導

2020總統大選結果11日出爐，國民黨總統候選人韓國瑜以267萬票的差距，輸給總統蔡英文。韓國瑜隨後走上高雄競總設立的舞台，在妻子、女兒的陪同下發表敗選感言；不過感言結束後，原先預定的中外記者會臨時取消，韓國瑜一行人則前往一家汕頭火鍋店用餐。對此，火鍋店店家也出面回應了。

韓國瑜發表完敗選感言後，立刻快閃離開現場，原先預定的中外記者會臨時喊卡，讓不少媒體記者相當傻眼。事後，有民眾爆料，韓國瑜離開競總後，跑到高雄某間知名汕頭火鍋店用餐。

▲韓冰、李佳芬被民眾拍下進入火鍋店的照片。（合成圖／地方中心翻攝）



依據民眾拍攝的照片，能看見韓冰川著藍色洋裝走進火鍋店，韓國瑜的妻子李佳芬也走入該間店，韓國瑜競總發言人葉元之責穿著「鋼鐵H夾克」在外面滑手機。

對此，韓辦12日回應，韓國瑜在選舉結果出爐後，已經透過致詞表達自身想法，到火鍋店用餐是為了感念幕僚團隊、家人這段時間的付出與陪伴。

《ETtoday新聞雲》記者稍早致電該間火鍋店，店家未否認韓國瑜前往用餐的消息，同時表示「有不少人來問過」。店家指出，店內大門都是敞開的，不會針對特定人士，無論是誰想要來用餐，只要是客人，就非常歡迎；不過，店家也說到，如果想要假日來用餐，「就一定要訂位哦。」

▼葉元之被拍到在外面滑手機。（圖／地方中心翻攝）



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