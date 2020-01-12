提名失策？小英大獲55％選票　竹市鄭宏輝卻「爭議纏身」萬票落馬

▲2020大選落幕，總統蔡英文在新竹市的選情開紅盤，得票率超過5成5。但竹市立委選舉「綠地變藍天」，地方咸認，是遭到時代力量提名的素人工程師高鈺婷瓜分「台派」票源所致(圖／資料照，以下同)



地方中心／綜合報導

2020大選落幕，總統蔡英文在新竹市的選情開紅盤，不僅得票率超過5成5，票數更較上屆大幅增加3萬餘票，顯見新竹市長林智堅打出的「建設牌」獲得市民認同而奏效。不過，竹市立委選舉卻「綠地變藍天」，由國民黨現任議員鄭正鈐以9萬多票、37%的得票率獲勝，同時呈現藍、綠、黃「三腳督」的新版塊。至於民進黨鄭宏輝的落敗，地方咸認，是遭到時代力量提名的素人工程師高鈺婷瓜分「台派」票源所致。

綜觀竹市大選結果，總統部分，蔡英文的得票率高達5成5，較四年前增加4.1%，不僅是北台灣綠營執政縣市得票率最高，也是成長幅度最大的地方；同時面對新竹出身的台北市長柯文哲，挾台灣民眾黨主席身分對小英批評不手軟，林智堅還能替蔡英文開拓有成，實屬難得。

綠營人士分析，由於林智堅執政有成，像是新竹市立動物園重新開園，以及延宕25年的茄苳交流道向東延伸道路順利通車，一再加深民眾對民進黨政府「會做事、做實事」的印象，對蔡英文的選情都是加分，甚至外溢到新竹縣，讓小英囊括近5成得票。

至於立委選情，鄭正鈐的得票率僅較四年前微幅成長0.5%，不少民眾認為暗藏民進黨與時代力量之間的政治角力。

事實上，新竹市選民結構特殊，從林智堅2014年「百日勝選奇蹟」、2018年囊括5成選票順利連任，再加上高鈺婷此次大選獲得七萬多票，新竹市民──尤其是台派、年輕、立場進步的選民，多次透過選票釋出「選人不選黨」的政治傾向，本屆新竹市議員選舉，時力一口氣斬獲三席，其他包括綠黨劉崇顯、民進黨的陳建名、劉康彥，也都是「奇兵」奏效的案例。

換句話說，候選人的「個人特質」才是決定選舉結果的關鍵，哪怕是毀譽參半的民進黨立院黨團總召柯建銘，四年前回鍋竹市參選時，遭到時代力量邱顯智、陳為廷等人大力操作「喬王」、「黑箱」等形象，最終仍以「承擔者」之姿過關；而鄭宏輝在選前被質疑「炒地」，即使公開澄清均屬合法投資，但反擊力道有限，即便「同門」的林智堅在選前強力合體，大動作陪同鄭宏輝站路口、車隊掃街，甚至丟出催票影片，懇託市民「與我們同行」，最終仍只能固守基本盤，而無法開拓新票源。

近年來，竹科從業人口不斷增加，因為多是外來移民，既沒有人情包袱，更慣用社群平台關心政治，對於進步議題與社會改革接受度也高，「傳統型政治人物」向來不吃香。因此，即便是蔡英文、賴清德、蘇貞昌、林智堅大力背書，深耕地方超過二十年的鄭宏輝，依舊鎩羽而歸，並在新興人口聚集的關埔地區明顯落後高鈺婷。

就結果論，由於選民結構的改變，以及「台派」選民對人選的高標準，民進黨若要在竹市穩定執政或延續國會席次，提名策略應更加大膽。不論是新北賴品妤、台中陳柏惟、台北吳怡農或馬祖李問，這些「非典型刺客」都各自締造充滿驚奇的選舉結果，值得竹市操盤手深思。