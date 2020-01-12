公主復仇「彰化女人國」成型！最強女力覺醒聖地　4席立委＋縣長女性當家

▲謝衣鳳公主復仇成功，彰化4席立委全是女性。（圖／取自謝衣鳳臉書）

記者許力方／綜合報導

2020女力大爆發！民進黨蔡英文總統以最高票之姿成功連任，寫下台灣歷史，有趣的是，彰化縣更是女人當家，不僅是女縣長主政，這次選舉還有4席立委由女性拿下，號稱女力覺醒聖地「女人國」。

蔡英文不只是民選總統史上最高票的女總統，這次更挾帶國會席次過半優勢，再度全面執政，「台灣隊長」女力發威，更若有似無地影響了地方選舉。國民黨立委謝衣鳳，在彰化成功完成「公主復仇記」，而她也不是唯一的女性立委，其他3席新科立委也都是女性。

彰化縣縣長也是女性，王惠美12日上午受訪時談到，女性比較細緻，和選民互動也比較有溫暖，且女性熱忱、纖細，因此從上一屆九合一選舉到這次大選，女性當選機率較高。

▲彰化縣長王惠美：女性比較細緻。（資料照／記者李毓康攝）



謝衣鳳出身政治世家，家族在地方經營穩固，弟弟謝典林是彰化縣議長，媽媽鄭汝芬是前任立委，爺爺則是已故前立委謝言信，此外，父親謝新隆則是彰化三大有線公司董事長。

上次立委選舉，鄭汝芬敗下陣，如今女兒頂著經濟學博士光環代母出征，謝家卯足全力。相較對手民進黨現任立委洪宗熠，這次少了縣議員助攻，綠營議員在二林、溪湖區全軍覆沒，選情陷入困境，讓謝家靠著紮實在地服務，贏回選票，謝衣鳳成功復仇。

另外還有民進黨的黃秀芳、陳素月也順利連任，陳秀寶也以議員之姿，擊敗爭取連任的國民黨立委柯呈枋。這次彰化縣立委選舉共4席，最終4席都由女性奪下。外界更形容「彰化女人撐起半邊天」，連議會也有一半是女性，鄉鎮中也有大片女力執政的痕跡。

事實上，彰化「女人國」最早可追溯到30年前的女縣長周清玉，當時就打響女力覺醒的旗號，結果讓彰化贏來先後翁金珠、王惠美2名女縣長當家。