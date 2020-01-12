屏東縣立委15搶4！蔣月惠等11人未達票數　20萬保證金全沒收...補助款也沒了

▲屏東縣選委會統計2020年立委選舉，包括蔣月惠在內保證金要被沒入。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2020年選舉結束，屏東縣選委會計算各候選人得票情形，第一選區鍾佳濱與葉壽山、第二選區蘇震清與周佳琪，除退還他們的保證金20萬元外，並補貼一票30元的競選經費。包括蔣月惠、張怡等其他候選人因得票數未達標準，保證金不予發還，競選補貼金也不補貼。

選委會表示，依選罷法第32條規定，未當選之候選人得票數不足各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數（應扣掉逕為遷入戶政事務所之選舉人數）所得商數百分之十者，不予發還保證金。

依此計算，第一選區應發還保證金得票數最低標準為3萬2272票，除了鍾佳濱獲11萬9817票、葉壽山獲9萬零467票，其他候選人蔣月惠、潘偉龍、黃冬輝、秦鴻明等人得票數均未達最低標準，所以保證金不予發還。

第二選區保證金發還最低標準3萬1657票，蘇震清獲10萬7956票、周佳琪獲9萬1168票，其他候選人張怡、鄭朝明、何葺、姚宗翰、鄭文龍、馮家芸、何麗莉等人得票數均未達標準，保證金不予發還。

選委會表示，另選罷法第43條第1項規定，當選人在1人，得票數達各該選舉區當選票數3分之1以上者，每票補貼30元。第一選舉區補貼得票數最低標準是3萬9957票，除鍾佳濱、葉壽山外，其餘4位候選人均不予補貼。

另第二選區補貼標準是3萬5986票，除蘇震清與周佳琪外，其他7人均不予補貼。

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