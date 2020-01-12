　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現任立委「落馬13人名單」招牌老將全滅！黑馬崛起　戰神黃國昌也掰了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高鈺婷,黃國昌,邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」。（圖／記者周宸亘攝）

▲戰神黃國昌也宣告連任失敗。（圖／資料照） 

記者許力方／綜合報導

2020大選落幕，總統蔡英文成功連任，國會席次也過半，民進黨再度全面執政，選戰中有許多政壇新秀表現亮眼，一舉擊敗老將逆轉。《ETtoday新聞雲》整理出。各縣市共13名現任立委落馬，國民黨最多人中箭，高達7人，民進黨則有4人，時代力量的戰神黃國昌、無黨籍洪慈庸也紛紛宣告連任失敗。

根據統計，2020競選的現任立委名單中，一共有13人落馬，國民黨最多席，有7人中箭敗選，包括深耕地方多年的李彥秀，4年前驚險勝出親民黨候選人黃珊珊，在台北市保住藍營一席，如今挑戰「港湖女神」議員高嘉瑜慘遭擊敗。

▲▼現任立委「落馬13人名單」。（圖／記者許力方製）

▲現任立委「落馬13人名單」。（圖／記者許力方製）

▲▼2020大選專區立委席次表。（圖／ETtoday製表）

▲總統＋國會大勝，民進黨全面執政再4年。（圖／ETtoday製表）

國民黨也派出不分區立委柯志恩，轉戰區域立委選舉，挑戰尋求連任、板橋的羅致政，最後以1萬2000多票敗選。

當時為韓國瑜擔保的陳學聖也出戰桃園第六選區，與無黨籍趙正宇廝殺，最後宣告敗選，他也沉重呼籲「國民黨要改革才能浴火重生，否則將成永遠的在野黨。」

另外，號稱稱霸台中海線的「顏家」二代顏寬恒，代父出征，代表國民黨選台中市第二選區立委，結果大爆冷門，敗給基進黨陳柏惟，是顏家在政壇上首次吞下敗仗。

台中還有第五選區的藍營老將沈智慧，敗給素人、民進黨莊競程，她坦言自己敗選因為大環境，敵營操作「芒果乾」讓年輕人投綠不投藍。

就連立法院最資深的女立委、高雄第三選區「8連霸」的黃昭順，也結束27年的國會生涯，宣告敗給民進黨立委劉世芳。

彰化第一選區的柯呈坊也出乎意料地飲恨落馬，遭民進黨陳秀保攻破「鐵藍區」，逆轉成綠地。

民進黨則有4名現任立委輸了選戰，包括淡水大地主的千金呂孫綾，除了面對國民黨洪孟楷的挑戰，時代力量張偉航也瓜分票源，最終以9200多票之差，高票落選。

桃園市第四選區的政壇老將鄭寶清4年前以160票之差驚險勝出，翻轉藍天，如今遭5連霸市議員、「桃園賈靜雯」萬美玲擊敗，宣告連任失敗。

彰化第三選區的4連霸議員，轉戰立委爭取連任的洪宗熠，遭國民黨謝衣鳳打敗，讓她成功完成「公主復仇記」。

還有4年前成功闖進花蓮藍營鐵票區的「綠色奇蹟」蕭美琴，連任之路則敗給無黨籍的傅崑萁。

▲▼洪慈庸敗選感言。（圖／記者李忠憲攝）

▲洪慈庸以些微差距敗選，哽咽宣布敗選感言。（圖／記者李忠憲攝）

最令人意外的是時代力量「戰神」黃國昌，從區域立委轉戰不分區，但因台灣民眾黨突起，擠掉時力成為國會第三大黨，時力政黨得票率7.75%，僅拿下3席，讓黃國昌無緣續任。

出戰台中第三選區的無黨籍洪慈庸，這次也以697票些微差距，敗給國民黨楊瓊瓔，未能順利連任，她晚間在交通部長林佳龍夫人陪同下，出面淚訴，暫時沒有進一步評估是否驗票，後續會再思考。

2018年韓流席捲南台灣，成功翻轉高雄，2020大選，民進黨挾著800萬「英粉」的大勢，濁水溪以南立委席次全壘打，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東21席立委，通通都拿下，再次回歸綠地，政黨票也跨越5％門檻，不分區不立委席次奪13席，區域立委48席，總共61席，確定國會席次。

ET快訊
178萬高雄人拚了！總統投票率77.44％成「六都冠軍」
全台藍綠分布圖出爐！背骨、夢幻3縣網驚呆
ET民調／蔡韓選前差距就是18%！蓋牌策略遮不了真實民意
全台區域+不分區113席立委名單一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

現任立委「落馬13人名單」招牌老將全滅！黑馬崛起　戰神黃國昌也掰了

逆勢上揚！2020大選投票率「創8年新高」　人數突破1446萬

「民進黨大勝」背後警訊！不分區得票率竟少10％　他曝往年數據點出關鍵

醫師作家早預言「國瑜、敦義聯手滅藍軍」　藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

雖然開票結果大慘敗！　他分析「國民黨其實選得超好」

沈富雄「2數據」成2020神預言！關鍵表格曝光…一個月前就嗆：吳敦義裸退

國會最年輕正妹！27歲賴品妤擊敗老將　汐止區關鍵372票決勝

ET民調／預見國會小黨「大洗牌」　政黨票一直都是民進黨領先

柯文哲拿2024總統門票　小黨得票率過2％下屆還有機會

高雄人連續3次教訓「落跑市長」　他提數據驚曝：別把高雄當跳板

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

營養師告訴你大賣場有何減脂食果汁要忌口！冬粉、豆漿是好選擇

現任立委「落馬13人名單」招牌老將全滅！黑馬崛起　戰神黃國昌也掰了

逆勢上揚！2020大選投票率「創8年新高」　人數突破1446萬

「民進黨大勝」背後警訊！不分區得票率竟少10％　他曝往年數據點出關鍵

醫師作家早預言「國瑜、敦義聯手滅藍軍」　藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

雖然開票結果大慘敗！　他分析「國民黨其實選得超好」

沈富雄「2數據」成2020神預言！關鍵表格曝光…一個月前就嗆：吳敦義裸退

國會最年輕正妹！27歲賴品妤擊敗老將　汐止區關鍵372票決勝

ET民調／預見國會小黨「大洗牌」　政黨票一直都是民進黨領先

柯文哲拿2024總統門票　小黨得票率過2％下屆還有機會

高雄人連續3次教訓「落跑市長」　他提數據驚曝：別把高雄當跳板

擊落烏克蘭客機瞞3天！伊朗千人爆氣…哀悼集會變示威抗議

現任立委「落馬13人名單」招牌老將全滅！黑馬崛起　戰神黃國昌也掰了

逆勢上揚！2020大選投票率「創8年新高」　人數突破1446萬

「民進黨大勝」背後警訊！不分區得票率竟少10％　他曝往年數據點出關鍵

醫師作家早預言「國瑜、敦義聯手滅藍軍」　藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

雖然開票結果大慘敗！　他分析「國民黨其實選得超好」

沈富雄「2數據」成2020神預言！關鍵表格曝光…一個月前就嗆：吳敦義裸退

國會最年輕正妹！27歲賴品妤擊敗老將　汐止區關鍵372票決勝

ET民調／預見國會小黨「大洗牌」　政黨票一直都是民進黨領先

布魯克林甜曬女友圍浴巾辣照！　「手擦黑色指甲油」網歪樓：好奇怪

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

韓國瑜「3關鍵」輸265萬票　下台一鞠躬

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

韓國瑜大敗！　韓粉痛哭「蔡英文當選就移民」

黃昭順敗選「27年立委掰了」　粉專被出征

韓國瑜敗選仍可領1.6億　得票數達門檻

無緣續任立委　黃國昌曝下一步

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

更多熱門

相關新聞

2020大選投票率　逆勢上揚創8年新高

2020大選投票率　逆勢上揚創8年新高

2020總統大選正式落幕，中選會11日公布本次總統大選投票率74.90%，是1996年台灣總統直選以來第五高，也比上一次總統大選高出8個百分點，創下8年來高，超越2012年的74.38%。

ET民調／預見國會小黨出現大洗牌

ET民調／預見國會小黨出現大洗牌

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

護主權贏過顧經濟　兩岸僵局怎解？

護主權贏過顧經濟　兩岸僵局怎解？

關鍵字：

蔡英文賴清德2020大選2020大選蔡英文2020大選韓國瑜韓國瑜黑馬黃國昌洪慈庸

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

韓國瑜「3關鍵」輸265萬票　下台一鞠躬

蔡英文拿817萬票連任！雞排妹爽翻「解放私照」

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

韓國瑜大敗！　韓粉痛哭「蔡英文當選就移民」

黃昭順敗選「27年立委掰了」　粉專被出征

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面