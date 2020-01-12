現任立委「落馬13人名單」招牌老將全滅！黑馬崛起　戰神黃國昌也掰了

▲戰神黃國昌也宣告連任失敗。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

2020大選落幕，總統蔡英文成功連任，國會席次也過半，民進黨再度全面執政，選戰中有許多政壇新秀表現亮眼，一舉擊敗老將逆轉。《ETtoday新聞雲》整理出。各縣市共13名現任立委落馬，國民黨最多人中箭，高達7人，民進黨則有4人，時代力量的戰神黃國昌、無黨籍洪慈庸也紛紛宣告連任失敗。

根據統計，2020競選的現任立委名單中，一共有13人落馬，國民黨最多席，有7人中箭敗選，包括深耕地方多年的李彥秀，4年前驚險勝出親民黨候選人黃珊珊，在台北市保住藍營一席，如今挑戰「港湖女神」議員高嘉瑜慘遭擊敗。

▲現任立委「落馬13人名單」。（圖／記者許力方製）







▲總統＋國會大勝，民進黨全面執政再4年。（圖／ETtoday製表）

國民黨也派出不分區立委柯志恩，轉戰區域立委選舉，挑戰尋求連任、板橋的羅致政，最後以1萬2000多票敗選。

當時為韓國瑜擔保的陳學聖也出戰桃園第六選區，與無黨籍趙正宇廝殺，最後宣告敗選，他也沉重呼籲「國民黨要改革才能浴火重生，否則將成永遠的在野黨。」

另外，號稱稱霸台中海線的「顏家」二代顏寬恒，代父出征，代表國民黨選台中市第二選區立委，結果大爆冷門，敗給基進黨陳柏惟，是顏家在政壇上首次吞下敗仗。

台中還有第五選區的藍營老將沈智慧，敗給素人、民進黨莊競程，她坦言自己敗選因為大環境，敵營操作「芒果乾」讓年輕人投綠不投藍。

就連立法院最資深的女立委、高雄第三選區「8連霸」的黃昭順，也結束27年的國會生涯，宣告敗給民進黨立委劉世芳。

彰化第一選區的柯呈坊也出乎意料地飲恨落馬，遭民進黨陳秀保攻破「鐵藍區」，逆轉成綠地。

民進黨則有4名現任立委輸了選戰，包括淡水大地主的千金呂孫綾，除了面對國民黨洪孟楷的挑戰，時代力量張偉航也瓜分票源，最終以9200多票之差，高票落選。

桃園市第四選區的政壇老將鄭寶清4年前以160票之差驚險勝出，翻轉藍天，如今遭5連霸市議員、「桃園賈靜雯」萬美玲擊敗，宣告連任失敗。

彰化第三選區的4連霸議員，轉戰立委爭取連任的洪宗熠，遭國民黨謝衣鳳打敗，讓她成功完成「公主復仇記」。

還有4年前成功闖進花蓮藍營鐵票區的「綠色奇蹟」蕭美琴，連任之路則敗給無黨籍的傅崑萁。

▲洪慈庸以些微差距敗選，哽咽宣布敗選感言。（圖／記者李忠憲攝）



最令人意外的是時代力量「戰神」黃國昌，從區域立委轉戰不分區，但因台灣民眾黨突起，擠掉時力成為國會第三大黨，時力政黨得票率7.75%，僅拿下3席，讓黃國昌無緣續任。

出戰台中第三選區的無黨籍洪慈庸，這次也以697票些微差距，敗給國民黨楊瓊瓔，未能順利連任，她晚間在交通部長林佳龍夫人陪同下，出面淚訴，暫時沒有進一步評估是否驗票，後續會再思考。

2018年韓流席捲南台灣，成功翻轉高雄，2020大選，民進黨挾著800萬「英粉」的大勢，濁水溪以南立委席次全壘打，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東21席立委，通通都拿下，再次回歸綠地，政黨票也跨越5％門檻，不分區不立委席次奪13席，區域立委48席，總共61席，確定國會席次。