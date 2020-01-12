一張圖看懂「立院新生態」！國民黨剩38席　再當年輕人絕緣體…注定泡沫化

記者董美琪／綜合報導

2020立委選舉結果出爐，113席中有區域立委73席、不分區立委34席和原住民立委6席。《ETtoday新聞雲》整理出全台區域立委與不分區立委當選名單。其中國民黨慘剩38席，現任國民黨立委，就有7人連任失敗。不少人分析國民黨大敗除了韓國瑜、吳敦義被認為是頭號戰犯，國民黨遠離年輕人的心，更是最大關鍵。

▲▼韓國瑜高雄競選總部開票後，韓粉憂心不已。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨區域搶下48席、不分區13席共61席，單獨過半；國民黨區域25席、不分區13席共38席；民眾黨不分區5席；時代力量不分區3席；無黨籍5席；基進黨1席。

總計全台縣市共13名現任立委落馬，國民黨最多人中箭，高達7人連任失利，民進黨則有4人，時代力量的戰神黃國昌、無黨籍洪慈庸也連任中斷。

選舉投票可以展現民主政治制衡、監督力量，不過觀察國民黨從2012年立院政黨64席，如今幾乎掉了一半，只剩38席，連2屆在立院少數，顯示國民黨大大「脫離民意」，成為再也不吸引年輕人的黨。

國民黨除了思想保守，離年輕人真實聲音很遠，年輕人對韓國瑜堅持落跑，充滿不信任感，加上吳敦義堅持「自己上架自己」及夢幻隊，不分區名單釀國民黨「大內鬨」，外人都看得很清楚，但最終似乎仍「聽不見」民意，讓不少知識藍、藍粉，尤其是年輕人族群心中不禁感嘆「國民黨沒救了」。

這次2020總統大選不分區立委，共19個政黨參選，有15個黨得票率未達5%的不分區立委席次門檻，要過3%得票率的政黨補助款，只有親民黨、基進黨順利過關，但仍有13個政黨未達3%門檻。

不分區立委當選名單

民進黨：

1 吳玉琴（立委、中華民國老人福利推動聯盟秘書長）

2 洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）

3 范雲（台大教授、婦女新知基金會董事長、社民黨前召集人）

4 羅美玲（南投縣議員）

5 邱泰源（立委、中華民國醫師公會全聯會理事長）

6 周春米（立委）

7 游錫堃（行政院前院長）

8 柯建銘（民進黨立法院黨團總召）

9 管碧玲（立委）

10 莊瑞雄（立委）

11 沈發惠（前立委）

12 林楚茵（主播）

13 施義芳（中華民國土木技師公會理事長、立委）

國民黨：

1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）

民眾黨：

1.賴香伶（台北市勞動局長）

2.張其祿（國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長）

3.高虹安（鴻海科技集團工業大數據辦公室主任）

4.邱臣遠（世界台商總會青商會秘書長）

5.蔡壁如（台北市府顧問）

時代力量：

1.陳椒華（台灣水資源保育聯盟理事長）

2.邱顯智（前時代力量主席）

3.王婉諭（小燈泡媽媽）

區域立委當選名單

台北市

台北市第1選區：民進黨吳思瑤

台北市第2選區：民進黨何志偉

台北市第3選區：國民黨蔣萬安

台北市第4選區：民進黨高嘉瑜

台北市第5選區：無黨籍林昶佐

台北市第6選區：國民黨林奕華

台北市第7選區：國民黨費鴻泰

台北市第8選區：國民黨賴士葆

新北市

新北市第1選區：國民黨洪孟楷

新北市第2選區：民進黨林淑芬

新北市第3選區：民進黨余天

新北市第4選區：民進黨吳秉叡

新北市第5選區：民進黨蘇巧慧

新北市第6選區：民進黨張宏陸

新北市第7選區：民進黨羅致政

新北市第8選區：民進黨江永昌

新北市第9選區：國民黨林德福

新北市第10選區：民進黨吳琪銘

新北市第11選區：國民黨羅明才

新北市第12選區：民進黨賴品妤

桃園市

桃園市第1選區：民進黨鄭運鵬

桃園市第2選區：民進黨黃世杰

桃園市第3選區：國民黨魯明哲

桃園市第4選區：國民黨萬美玲

桃園市第5選區：國民黨呂玉玲

桃園市第6選區：無黨籍趙正宇

台中市

台中市第1選區：民進黨蔡其昌

台中市第2選區：基進黨陳柏惟

台中市第3選區：國民黨楊瓊瓔

台中市第4選區：民進黨張廖萬堅

台中市第5選區：民進黨莊競程

台中市第6選區：民進黨黃國書

台中市第7選區：民進黨何欣純

台中市第8選區：國民黨江啟臣

台南市

台南市第1選區：民進黨賴惠員

台南市第2選區：民進黨郭國文

台南市第3選區：民進黨陳亭妃

台南市第4選區：民進黨林宜瑾

台南市第5選區：民進黨林俊憲

台南市第6選區：民進黨王定宇

高雄市

高雄市第1選區：民進黨邱議瑩

高雄市第2選區：民進黨邱志偉

高雄市第3選區：民進黨劉世芳

高雄市第4選區：民進黨林岱樺

高雄市第5選區：民進黨李昆澤

高雄市第6選區：民進黨趙天麟

高雄市第7選區：民進黨許智傑

高雄市第8選區：民進黨賴瑞隆

基隆市

基隆市選區：民進黨蔡適應

新竹市

新竹縣第1選區：國民黨林為洲

新竹縣第2選區：國民黨林思銘

新竹市第1選區：國民黨鄭正鈐

苗栗縣

苗栗縣第1選區：國民黨陳超明

苗栗縣第2選區：國民黨徐志榮

彰化縣

彰化縣第1選區：民進黨陳秀寶

彰化縣第2選區：民進黨黃秀芳

彰化縣第3選區：國民黨謝衣鳳

彰化縣第4選區：民進黨陳素月

南投縣

南投縣第1選區：國民黨馬文君

南投縣第2選區：國民黨許淑華

雲林縣

雲林縣第1選區：民進黨蘇治芬

雲林縣第2選區：民進黨劉建國

嘉義縣

嘉義縣第1選區：民進黨蔡易餘

嘉義縣第2選區：民進黨陳明文

嘉義市

嘉義市選區：民進黨王美惠

屏東縣

屏東縣第1選區：民進黨鐘佳濱

屏東縣第2選區：無黨籍蘇震清

宜蘭縣

宜蘭縣選區：民進黨陳歐珀

花蓮縣

花蓮縣選區：無黨籍傅崐萁

台東縣

台東縣選區：民進黨劉櫂豪

離島

澎湖縣選區：民進黨楊曜

金門縣選區：國民黨陳玉珍

連江縣選區：國民黨陳雪生

▲▼韓國瑜總統敗選，發表敗選感言，韓粉激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）