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打敗大鯨魚！立委「爆冷3星」寫新紀錄　陳柏惟破「海線神話」最驚奇

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▲▼「台灣大凱旋」凱道大造勢會,陳柏惟 。（圖／記者李毓康攝）

▲3Q陳柏惟撼動海線顏家，成為網友口中最大黑馬。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

2020立委開票結束，本屆區域立委中有不少選區大爆冷門，其中被網友討論最熱烈的3位超新星，分別是基進黨陳柏惟、民進黨莊競程和民進黨賴品妤。其中又以3Q成功翻轉台中市第2選區，在海線打敗深耕多年的顏家最為膾炙人口。

顏家在台中海線長期深耕，顏清標從第5屆起當選立委至第8屆，後交由兒子顏寬恆接手，第8屆補選和第9屆立委都順利當選，海線連霸神話深植人心。「3Q」陳柏惟儘管是空降的身分，短短4個月陸空戰齊發打開全國知名度，最終挑戰不可能任務，打破鐵板選區「全勝」，贏了5073票登上立委寶座。

陳柏惟宣布勝選時激動落淚，吶喊「民主已經發芽」，被網友封為最大傳奇，「超屌，陸戰空戰都打到極致」、「他才來幾個月而已，超猛」、「給這個選區的選民按讚，終於終結派系了」、「3Q真的狂！戰將要好好做」。

▲▼賴清德與賴品妤抵萬里昭靈宮參拜。（圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供）

▲賴品妤在民進黨內一線大咖強力輔選下甩開時代力量賴嘉倫，打敗國民黨李永萍翻轉艱困選區。（圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供）

台中第5選區國民黨由老將沈智慧出征，沈去年才在補選以57.78%選票大勝民進黨王義川，不料這次慘遭滑鐵盧，只拿到42.58%選票，以5272票輸給民進黨徵召的政治素人、現任交通大學生醫工程研究所助理教授莊競程。

另一爆冷的選區還有新北市第12選區，民進黨以艱困選區布局徵招27歲的賴品妤參選，一樣在4個月時間急速衝刺，加上黨內大老數次加持輔選，最終以2780票之差擊敗國民黨老將李永萍。

▼政治素人莊競程一戰成名，許多網友終於牢牢記住他的名字。（圖／莊競程提供）

▲民進黨徵召政治素人莊競程迎戰沈智慧。（圖／莊競程提供）

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