電影後製成立委「掃街就被笑」！陳柏惟扳倒台中海線…深夜感性直播：給我一點時間

▲陳柏惟發表勝選感言。（圖／翻攝陳柏惟臉書）



記者柯振中／綜合報導

2020總統、立委選舉結果11日晚間出爐，台中市第二選區立委由台灣基進的陳柏惟勝選。陳柏惟晚間開直播指出，他的案例是「素人也能打破政治勢力」的最好應證，透過努力、勇敢與打拼，終於辦到這點；他同時也預告，自己會寫一篇「很長很長」的文章來感謝眾人，要大家拭目以待，「但是還要給我一點時間。」

台中市第二選區普遍被外界認為是艱困選區，陳柏惟的勝選不僅讓網友嗨翻，更被稱為「扳倒海線顏家」的創舉。對此，陳柏惟表示，他原以為自己是最大的砲灰，沒想到成更淹過消波塊，贏得選戰。

陳柏惟晚間感性開直播說明，他之所以會成功，是因為勇敢、努力以及打拼，用這些特質感動了選民，得到了民眾的肯定，才能拿下立委席次，「那你是不是可以想想，你們也可以透過勇敢、努力、打拼來克服一切，克服工作上的困難。」

▲陳柏惟指出，自己是素人也能打破政治勢力的最佳應證。（圖／翻攝陳柏惟臉書）



陳柏惟說，他是「素人也能打破政治勢力」的最佳應證，如果台灣民眾以他身上擁有的特質來面對工作，台灣一定會煥然一新。此外，他提到，這次能夠贏得選戰，要感謝的人真的太多，不只有團隊、志工與幹部，「我想要全面來感謝這些人。」

「但是還要給我一點時間。」陳柏惟最後強調，為了不留下遺憾，也不遺漏任何人，他接下來會打一篇「很長很長」的感謝文，來謝謝這段時間支持他的所有人，「3Q，I love you！」

對於陳柏惟的勝利，一名網友在PTT上指出，陳柏惟會當選「根本不是奇蹟」，從投入台中選區開始，陳柏惟不斷被嘲諷，但仍堅定步伐，不斷上街拜票，站在路口，後期才成功營造氣勢，「X，能選贏顏家絕對絕對絕對不是奇蹟，而是一步一腳印努力下來的！！」

根據維基百科的資料，陳柏惟原先是「電影後期製作」的工作者，曾擔任電影後期製作、特效部專案經理、立體視覺總監等職務，曾參與製作多部知名電影，2017年底加入台灣基進後，代表參選高雄市三民區議員。2019年8月5日參選台中市第二選區立委，正面挑戰顏寬恒。

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