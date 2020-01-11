影／顏清標落寞陪兒出面「一句話都沒說」　顏寬恒敗選：概括承受沒有怨言

記者鄧木卿、徐愷昕／台中報導

2020總統、立委選舉告一段落，其中台中市第二選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）選情膠著，目前開票也進入最後尾聲，而稍早國民黨籍的顏寬恒自行宣布敗選，他表示，「今天一時的挫敗，我們承擔承受，沒有任何怨言，沒有其他理由」，隨後他也恭喜對手3Q哥陳柏惟，祝福他把地方服務做好，不要辜負選民的期待。

台中第二選區國民黨籍立委顏寬恒在父親顏清標、妹妹顏莉敏陪同下宣布敗選，一出場他先向選民道歉，感謝所有支持著一路以來的不離不棄，接著他說，「很高興可以接受大家的溫暖與支持，這次是我自己努力不夠，一時的挫敗，我們承擔承受，沒有任何怨言」，同時也承諾服務絕不打烊，「我們會繼續跟鄉親站在一起，鄉親朋友有甚麼需要我們的地方，一通電話聯絡，我們一定馬上服務」。

隨後，顏寬恒也恭喜對手3Q哥陳柏惟，並祝福，「希望他把地方服務做好，不要辜負選民的付託」，最後再強調，「這次成敗我們概括承受、勇於承擔，沒有其他理由，謝謝選民支持，未來一起加油」。

截至晚間7點35，台灣基進陳柏惟以8萬5501票暫時領先國民黨顏寬恒8萬1908票。開票作業仍在進行中，最終得票數以中選會公布數字為準。

▲▼顏寬恒發表敗選感言。（圖／民眾提供）

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