蔡英文強勢連任！　蓬佩奧發推文祝賀：再次證明民主的強大

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣2020年大選落幕，由現任總統蔡英文連任。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早已在推特發文說，「美國祝賀蔡英文在台灣總統大選中連任，台灣再一次證明健全民主制度力量的強大」，同時感謝蔡英文帶領台美雙邊建立起強健的夥伴關係，且在外界的施壓之下，致力於維繫台海兩岸的穩定。

The U.S. congratulates Dr. Tsai Ing-wen on her re-election in #Taiwan's presidential election. Taiwan once again demonstrates the strength of its robust democratic system. Thank you President Tsai for your leadership in developing a strong U.S. partnership. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020

蓬佩奧透過聲明表示，美國與台灣的人民擁有同樣的政治、經濟、國際價值觀，且都珍惜憲法所保障的權利與自由，台灣的健全民主制度、自由市場經濟及公民社會，讓台灣成為區域典範。蓬佩奧提到，期盼未來在蔡英文的領導之下，台灣能繼續追求民主與繁榮。

此外，中央社引述白宮國安會一名資深官員的說法指出，台灣是美方的重要合作夥伴，如今台灣人民再一次完成自由選舉，選出新一屆政府，為此獻上祝福之意。

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