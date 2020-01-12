蔡英文連任　半島電視台：選民擔憂「香港證明北京非可信夥伴」

▲蔡英文勝選，連任總統。（圖／記者李毓康攝）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣的大選受到各大外媒關注，中東的半島電視台（Al Jazeera）的撰文指出，台灣總統蔡英文在大選中以57.13%得票率贏得連任。文莊分析，許多台灣人民受到香港示威運動激勵，也對於中國的影響有所擔憂。

半島電視台報導分析指出，在一年多前，蔡總統帶領的民進黨在地方選舉中表現不佳，讓蔡英文辭職黨主席之外。不過根據民調顯示，從去年6月開始，蔡英文的支持度逐漸上升，最大的影響原因就是香港出現了大規模的反送中、反北京政府的抗爭，而香港的情勢向許多年輕人展示了，與國民黨有深遠連結的北京政府，並非一個可信的夥伴。

蔡英文在勝選演說中表示，「我要謝謝今天出來投票的選民。參與這場選舉，無論投票給誰，都是民主價值的實踐。藉由每一次的總統大選，台灣人都在告訴全世界，我們有多麼珍惜民主自由的生活方式，也珍惜我們的國家—中華民國台灣。」

除此之外，中國的影響力在選舉中輕易可見，韓國瑜與國民黨的票群主要是較年長的台灣人，以及「對經濟擔憂」的人，由於現在的薪資和20年前幾乎沒有什麼變化，有許多台灣人會想要向經濟強權中國靠攏。

另外，網路上的假新聞、假消息，促使民進黨在去年底壓線通過了「反滲透法」，而在蔡總統第一任期內，有多個邦交國（大部分為太平洋島國）在中國壓力之下，選擇與台灣斷交。

因為這樣的困境，讓1880萬有資格選民中的許多人選擇從海外或其他城市回家投票，不管是澳洲或是日本等。一名陳姓選民認為，婚姻平權政策是他投給蔡總統的主因，韓國瑜若當選的話，經濟可能會有所成長，但若向中國敞開大門，就會受到更多北京政府的影響，這是他不希望看到的。