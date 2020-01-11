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BBC：蔡英文在艱難選戰中大獲全勝　兩岸關係成選情關鍵

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文贏得2020年總統大選，成功連任。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

英國廣播公司（BBC）報導，台灣總統蔡英文（Tsai Ing-wen）於11日贏得第二屆總統任期，在艱難的選戰之中大獲全勝，以大約58％的選票大幅超越國民黨候選人韓國瑜（Han Kuo-yu）。文中指出，「與中國的關係」成為這次選舉重要議題，蔡英文在選前民調領先，許多人將此歸功於她支持香港示威的立場。

BBC報導，台灣總統蔡英文在島上艱難的選戰中大獲全勝，成功保住第二屆任期，以大約58％的選票大幅領先對手韓國瑜。她宣布勝選時向支持者說，「台灣向世界展現，我們多麼珍惜我們自由、民主的方活方式，我們多麼珍惜我們的國家。」

BBC記者薩德沃斯（John Sudworth）指出，這一結果是對北京最嚴厲的斥責（major snub），「（台灣）已經徹底拒絕中國大陸統一的威權主義。」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,中外記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文宣布勝選，召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

報導中提到，「與中國的關係」成為這次選舉的重要議題。一些觀察人士認為，蔡英文選前民調領先，必須歸功她對於香港示威的支持。蔡英文本周接受BBC採訪時也提到，台灣應從香港「記取教訓」，「如果我們不堅持，我們將會失去現在擁有的一切。」

BBC指出，蔡英文傾向維持現狀，不想與中國建立更緊密的關係，也不會對於島上實際獨立的狀態做出妥協或讓步，拒絕讓台灣在「一國兩制」（one country, two systems）的政治體系之下運作，稱這是「不可行的」。她去年6月在一場演講中提到，「任何試圖破壞台灣主權與民主，或者利用這些做為政治籌碼的人將會失敗。」

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲英國BBC指出，國民黨傾向與中國保持密切關係，候選人韓國瑜承諾舒緩兩岸緊張局勢。圖為韓國瑜發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

另一方面，在野黨國民黨（KMT）傾向與中國保持密切關係，但是不會尋求統一，主張這將會帶來經濟的成長與繁榮。候選人韓國瑜承諾緩和兩岸緊張局勢，去年3月曾高調訪問中國與香港，曾說台灣獨立「比梅毒還可怕。」

報導指出，蔡英文任內，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的地方，經濟也有所成長，但出口下降，勞工薪資成長緩慢。此外，執政的民進黨這次大選也取得國會多數席次。
 

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