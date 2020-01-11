影／看開票到一半…英粉怒發文「後悔投票」：浪費錢和時間！秒遭洗版爽爆

▲蔡英文發表勝選感言一鞠躬：團結台灣民主勝利。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

有人後悔投票嗎？2020總統選舉，民進黨蔡英文以816萬突破「馬英九障礙」之姿，奪下民選總統最高票，以264萬票之差大勝國民黨韓國瑜的552萬票，韓陣營支持者崩潰落淚，國民黨主席吳敦義也馬上宣布請辭下台，大批英粉在批踢踢發文，笑稱「後悔投票」、「浪費錢和時間，根本躺著選！」火速遭洗版推爆。

蔡英文從選前民調一路領先，大選開票也一路拉開差距，最後更於晚間9時許打破最高紀錄，得票超越800萬票，成為最高紀錄，民進黨陣營全面勝利，國民黨幾乎全滅，綠營發聲明表態是「民主海嘯的勝利！」

鄉民隨即在9時許發文，「有人後悔投票嗎？」依據目前投票結果「Ｘ根本不差我這一票麻，浪費錢錢和時間。根本躺著選的人，還在那邊裝著要輸的樣子。」隔天還要趕火車回公司上班。文章引發大批留言，開心直呼「沒有後悔，鞭屍很爽」、「Ｘ真的沒差我這票」、「不後悔，贏的太少」、「爽啦」、「教訓草包很爽啊」、「贏太少，不爽！」

網友回應笑稱「輾壓就是爽」、「有投票有打臉，爽」、「毫無後悔，參與感100」、「爽感十足」、「歷史留名，爽！」但也有不少人反斥原PO「有投才有參與感，傻子」、「你參與歷史上的新紀錄」、「沒後悔，每一票都很珍貴」、「馬後砲不可取」、「你是歷史的締造者啊！在說什麼呢？」「不投才會後悔吧」。

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