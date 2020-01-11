親民黨4年後全軍覆沒…立委席次掛零！　民眾黨「穩坐第三大黨」奪下5席

▲民眾黨成為國會第三大黨。（圖／記者徐斌慎攝）



記者黃可昀／綜合報導

2020大選落幕，各政黨不分區立委的得票率如下：民進黨33.97%、國民黨33.35%、民眾黨11.22%、時代力量7.75%。相較於2016立委選舉，民進黨和國民黨的得票率都些微下降，選票明顯被其他黨派瓜分，值得關注的是，由柯文哲率領的民眾黨在2020大選中迅速崛起，得票率超過11%，朝不分區5席邁進。

第10屆立委席次共計113席，區域立委佔73席、原住民立委6席、不分區立委34席。民進黨拿到區域立委48席、不分區立委13席；國民黨區域立委25席、不分區立委13席；民眾黨不分區立委5席；時代力量不分區立委3席。對比2016數據，民進黨退步7席、國民黨進步3席、時代力量退步2席，最讓人意外的還是民眾黨的表現，成立短短5個月就穩坐第三大黨，可見影響力不可小覷。

▲郭家軍不分區立委全軍覆沒，1席都沒拿到。（圖／記者周宸亘攝）



此外，親民黨則是「終局掛零」，2016年大選至少還搶下不分區立委3席，這次不分區立委名單劉宥彤、蔡沁瑜等人全軍覆沒，政黨票也未達5%，立委席次1席都沒有，宋楚瑜等同失去2024年的總統提名權，整個親民黨一片慘敗，取而代之的是首次參選就打響名號的民眾黨。

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