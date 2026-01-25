　
國際

不是滾床單！　CEO砸百萬call應召女郎「奇特要求曝光」

▲▼ 夜店,派對。（圖／CFP）

▲隨著世界經濟論壇舉行，達沃斯的性產業需求也暴增。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

世界經濟論壇每年1月在瑞士達沃斯（Davos）舉行，全球政商領袖雲集之際，當地性產業也迎來黃金週。許多業界人士向《每日郵報》吐露內幕，付費約會軟體Titt4tat公關主管伯格（Andreas Berger）也坦言，該平台需求量在這周暴增近4000%，堪稱「絕對旺季」。

豪擲數百萬　CEO最愛女友體驗

Titt4tat最高消費案例為一名客戶預訂5名女性陪同4天，總金額高達9.6萬瑞士法郎（約新台幣386萬元），還不包含飯店、餐廳、飲酒、禮物等額外開銷。

瑞士高級應召機構myLADIES指出，單次預約費用可達2萬歐元（約新台幣74萬元），客戶大多尋求「女友體驗式服務」，意味著應召女郎必須陪同出席晚宴及社交場合等。

▲▼晚餐約會。（圖／CFP）

不只應召女郎　各行各業都卡位

不只職業應召女郎，在其他行業從事正職的女性，也紛紛來到達沃斯兼差，甚至不乏學生。伯格透露，不少女性學經歷優異，精通多國語言。去年一名女性陪伴跨國企業CEO共度周末後，立刻獲得該公司職位。

簽署保密協議　有些人不為性愛

一些女郎被僱用參加奢華派對並提供性服務，但通常會被要求簽署保密協議。伯格說，「最極端的約會是性愛派對，一場真正狂野的群交，還有瘋狂的角色扮演之類的。我們經常代表女孩們審查保密協議，建議她們哪些該簽名、哪些不該簽名。」

▲▼夜店,撿屍,開趴,派對。（示意圖／CFP）

不過，並非所有要求都涉及性愛。myLADIES發言人回憶，某客戶花費5000瑞士法郎（約新台幣20萬元）訂下豪華套房，只要求女郎穿運動褲、帶披薩過來，「他只想關掉工作模式，坐在地板上吃披薩、聊些平凡瑣事」。另有執行長花費4小時費用，僅請女郎穿晚禮服坐著，聆聽他練習演講。

LuxusEscortGirls一名應召女郎透露，許多有權有勢的大人物私下渴望「臣服」，她經常被僱用去對這些男人頤指氣使，「在日常商務場合上越強勢的人，私底下往往越想擔任被支配的角色」。

