快訊／民眾黨成立僅5個月！突破158萬票、奪5席成國會第三大黨

▲2020民眾黨開票之夜，柯文哲。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者呂欣玫／台北報導

第三勢力小黨力拚2020國會，1月11日開票結果顯示，台灣民眾黨挾台北市長柯文哲的聲勢，立委選舉處女秀就奪得11.2%、分配到5席，首戰總票數超過158萬票，遠勝2016年時代力量拿下的74萬4315票，成為國會第三大黨，排不分區第五的蔡壁如，以及北市勞動局長賴香伶、郭台銘子弟兵高虹安皆順利過關。

台灣民眾黨不分區立委名單：（未分配到席次的立委以刪除線顯示）

1.賴香伶（台北市勞動局長）

2.張其祿（國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長）

3.高虹安（鴻海科技集團工業大數據辦公室主任）

4.邱臣遠（世界台商總會青商會秘書長）

5.蔡壁如（台北市府顧問）

6.楊博宇（十大傑出青年／建築師）

7.吳欣盈（新光人壽慈善基金會執行長）

8.詹翔欽（獨臂青農／翔琪檸檬茶創辦人）

9.陳琬惠（社團法人台灣公益團體自律聯盟秘書長）

10.林國成（台北市議員／臺北市總工會理事長）

11.孫智麗（財經專家）

12.楊弘仁（桃園敏盛醫療集團執行長）

13.黃瀞瑩（台北市府副發言人）

14.馮啟彥（苗栗大千綜合醫院外科部主任）

15.江惠儀（中華電信工程師）

16.羅義興（台北市立大學理學院院長）

17.陳思宇（台北市政府前觀傳局長）

18.魏安國（立法院預算中心副研究員）

19.李思慧（職業護理師）

20.傅郁揚（通霄鎮民代表）

21.何容君（台北醫學大學口腔衛生學系助理教授）

22.端木正（精華會計師事務所會計師）

23.陳安芃（工業技術研究院研究員）

24.何松穎（台北市立聯合醫院家庭醫學科主治醫師）

25.周思廷（北大法學碩士）

26.李家齊（花旗銀行襄理）

27.吳靜怡（藝世代有限公司負責人/嘉基文創有限公司總經理）

28.張學翰（音樂製作人）

29.周芳如（臺灣室內樂藝術推廣協會行政總監）

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