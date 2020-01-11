ET民調／蔡韓選前差距就是18趴！　蓋牌策略遮不了真實民意

記者郭琮淵／台北報導

2020選舉結果已經出爐，蔡英文的得票率為57.3%，韓國瑜的得票率為38.5%，宋楚瑜的得票率為4.2%，蔡韓兩人的支持度差距為18.8%。《ETtoday新聞雲》於2019年12月24日至12月27日進行封關前民調，在蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜3組人馬對戰方面，蔡英文以48.2%支持度領先韓國瑜的27.9%與宋楚瑜的6.6%。蔡英文與韓國瑜兩人的支持度差距為20.3%，誤差範圍內，蔡韓兩人的支持度差距落在18.3%-22.3%。

《ETtoday新聞雲》於2020年1月3日至1月10日進行滾動式民調，蔡英文的平均支持度為44.2%，韓國瑜的平均支持度為26.2%，宋楚瑜的平均支持度為7.0%，蔡韓兩人的平均支持度差距為18.0%。誤差範圍內，蔡韓兩人的支持度差距落在16.0%-20.0%。

ETtoday民調與最終開票對照之後顯示，韓國瑜面對民調劣勢之後祭出「蓋牌策略」，，呼籲支持者若接到民調電話，就回答「唯一支持蔡英文」，試圖顛覆民調的公信力，被稱為是總統大選史上的「創舉」。但是從封關到最後7天的民調仍能顯示，韓國瑜的怪招並未奏效，且無法阻止真實民意「被看見」，因為蔡英文得票率為57.13%，韓國瑜得票率是38.61%，雙方差距是18.52%。

2020總統立委大選11日進行投開票，中選會宣布，晚間22時3分完成全部開票作業，此次總統、副總統選舉投票率達到74.90%。

回顧歷屆總統大選投票率，2000年82.6％、2004年80.2％、2008年76.3％、2012年74.3％、2016年66.2％，投票率是年年下滑。不過，根據中選會公布，2020大選第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，總統、副總統選舉人數1,931萬1,105人，投票人數1,446萬4,571人，投票率終於「止跌回升」來到74.90%。

中選會公布，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，總統、副總統選舉人數1,931萬1,105人，投票人數1,446萬4,571人，投票率74.90%。區域立法委員選舉人數1,880萬6,913人，投票人數1,412萬9,999人，投票率75.13%。全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人數1931萬2,105人，投票人數1,445萬6,293人，投票率74.86%。