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台中立委／形象好＆反送中催出年輕票　莊競程扳倒沈智慧成黑馬

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記者李忠憲／台中報導

台中市第五選區（北區、北屯）一直以來都是藍營鐵票區，台中市長盧秀燕上任前就做6屆立法委員，在上任市長後，交棒給政壇老將沈智慧。沈智慧以盧分身自居，在立委補選勝過前台中市交通局長王義川，卻在此次立委選舉，輸給民進黨政治新秀莊競程，成為一匹大黑馬。

▲莊競程呼籲自己投票決定自己未來。（圖／莊競程競總提供）

▲莊競程（右）以政治新秀，扳倒政壇老將沈智慧選上立委，成為大黑馬。（圖／莊競程競總提供）

莊競程之所以能翻轉深藍選區，原因不外乎該選區外移人口日增，莊競程形象清新、政見讓當地選民為之一亮、以及沈智慧擺脫不了投機、遭韓國瑜形象拖累等因素。

北北屯區長久一來因為有眷村，票都是投給藍營候選人，也成藍營鐵票區及大票倉，綠營長久以來都無法撼動。但近年來台中市持續發展，北屯區拜重劃之姿，成為外移人口最佳遷入地區之一，而外來的小家庭年輕人占大多數。另外，眷村雖是鐵票，但眷村二代卻不一定會繼承父母，年輕人有自己的想法，因此成為綠營使力經營的重點。

另外，年輕人普遍討厭國民黨總統候選人韓國瑜，沈智慧仍決定與韓站在一起宣傳，讓厭惡韓的年輕人，對她也一視同仁。另外，沈智慧雖是政壇老將，但她投機式的四處參選，並沒有固定經營某一區塊，雖然同一選區有她妹妹沈佑蓮加持，但該選區的選民似乎未全買單。

莊競程雖是該選區民進黨市議員曾朝榮的外甥，但他未曾參與政治，頂著醫學工程博士的他，去年9月毅然投入立委選舉，雖然一開始並不被看好，被認定選不贏，但他的形象清新，提出政見獲得年輕人及部分同選區家庭的廣大回響，加上香港反送中及總統大選催出大量年輕人返鄉投票，成為莊競程勝選的關鍵。

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