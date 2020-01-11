徐永明：時力2022年縣市長選舉不缺席　「黃國昌也是重要對象」

▲陳椒華、邱顯智、王婉諭順利當選立委。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

2020大選開票結果出爐，根據中選會公佈政黨票最新資訊，時代力量獲得1,098,044票、得票率7.75%，共奪下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選。時代力量黨主席徐永明表示，時代力量在2022年的地方選舉，包含議員與縣市首長「絕對不會缺席」，黃國昌也會是時代力量很重要的對象。

時代力量11日晚間9時於黨中央召開記者會，由徐永明領軍不分區立委當選人陳椒華、王婉諭、黃國昌共同出席。徐永明說，非常感謝投給時代力量110萬票選民的支持，未來時代力量在立法院還是會只問是非、不看顏色的強力監督的路線與立場。

▲時代力量召開選後記者會。（圖／記者林銘翰攝）



徐永明表示，這次的選舉不只是單純的一次選舉，雖然時代力量黨內歷經了一些變化，但非常感謝選民給予的支持，讓時代力量有機會繼續向前走。他說，從四年前的74萬票到今年的110萬票，不只是量的增加，更是選民支持時代力量只問是非的強力監督，「這是我們路線上的成功」。

徐永明也說，區域立委的轉型不是一蹴可幾，未來在區域立委時代力量會更加投入，目前所面臨的困難不是路線錯誤或是缺乏資源，而是對地方長期的經營，因此未來會廣提名現任市議員的候選人參選區域立委，強化在地的組織和參與，2022年的縣市首長選舉也絕對不會缺席。

不過，台灣民眾黨也獲得1,588,706票，以得票率11.22％順利進入立法院，並取代時代力量成為國會第三大黨，外界也好奇未來是否會與民眾黨進行合作。對此徐永明說，未來相關的合作細節要看黨團決定，時代力量過去的傳統一向是尊重黨團自主，不過只要能夠針對議題就事論事，「跟任何政黨都有合作的空間」。

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