陳玉珍確定當選！陳福海「1萬3千票落敗」發文感謝　支持者狂打氣：永遠挺你

▲「3陳對決」最終由陳玉珍勝出。（圖／翻攝自陳玉珍、陳福海、陳滄江臉書）

記者朱世凱／綜合報導

根據中央選舉委員會公告，國民黨立委陳玉珍確定以21,875票連任第10屆金門縣立法委員。第二高票的無黨籍候選人陳福海以13,801票數落敗，他稍早於臉書發文感謝鄉親們的支持，「投給福海的每一票，都是金門正能量的匯集。」支持者也紛紛在底下加油打氣，「加油！永遠挺你！」

陳玉珍確定連任後感動地說，未來的完整4年會更認真服務鄉親，「玉珍不僅要當金門的立委，也要當台商的立委，因為很多台商也回來金門投玉珍的票。」她的競爭對手陳福海不久也PO文感恩支持者投票力挺，「福海打完一場陽光的選戰，投給福海每一票，都是金門正能量的匯集，銘謝賜票，陳福海感恩鄉親牽成。」

不少網友看完後都要陳福海繼續努力，「加油！在哪跌倒就要在哪爬起來」、「支持你選縣長」、「下次就換你了！」、「永遠挺你」、「別氣餒，已經很棒了」、「再接再厲，相信下次就是你」。

「3陳對決」中的無黨籍候選人陳滄江，敗選後也PO文說，「銘謝賜票，感謝您，祝鄉親新年快樂。」他也透露自己對於選舉結果保持平常心看待，大氣表現引來網友鼓勵，「江哥辛苦了！休息好再出發。」

據悉，陳玉珍在2019年立委補選當中以7,117票勝出，此次則以破2萬票的票數當選，足以看出鄉親對於她的服務表現相當滿意。陳玉珍曾表示，雖然自己只有9個月的任期，不過在地方事務上，她已完成了2243件陳情案，在中央部分則完成了143件法律提案，從地方到中央，從服務到提案，全都是和百姓的權益、金門的發展息息相關的事，未來她會繼續努力替鄉親奔走協助。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下