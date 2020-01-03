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商業周刊／別再對溝通有幻想　蔡康永：上班，是不斷談判的過程

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圖／商業周刊提供

▲蔡康永。（圖／商業周刊／攝影陳宗怡）

文／劉佩修、楊倩蓉

一個被創造20多年的老詞，為什麼最近又被熱烈討論？

1995年，哈佛大學教授丹尼爾．高曼（Daniel Goleman）的《EQ》（Emotional Intelligence，情緒智商）一書問世，打破IQ基因決定成功的迷思，認為EQ才是成功關鍵。

請繼續往下閱讀...

高曼強調，情緒智商可以透過後天有系統的培養，包括：認知自己情緒、管理自己情緒、自我激勵、感知他人情緒，以及管理人際關係。

當EQ概念席捲全球，卻有許多人誤讀情商，以為人際關係好就是高情商，卻忽略情商要從「認知自己」開始。不理解自己，一味追求人際關係，反倒會讓自己陷入情緒困境。

重新解讀情商，是《蔡康永的情商課：為你自己活一次》一書，拿下誠品2019年兩岸三地銷售冠軍的原因。同時期，包括世界經濟論壇（WEF）等研究機構均指出，當人工智慧取代部分主管職能，Z世代進入職場，敏捷開發、組織創新對個人情緒的挑戰，都讓情商在這時代必須重新被理解與定義。

尤其，網路社群軟體普及，該怎麼處理社群情商？當工作與生活界線模糊，職場情商又該如何拿捏？

蔡康永接受商周採訪時，強調「情商的根本態度是：理解自己的輕重緩急。」他不看工作夥伴臉書、不按讚、不祝朋友生日快樂，彼此摒蔽，「我們就是一起工作的人，剩下的就不要互相干擾了。」這是他理解生活優先次序後的決定。

對職場情商，他認為，公司成員是因專業能力相聚，為完成任務而在一起，若希望「上班有成就感、有自尊、要友誼，他可能沒有排好他的輕重緩急。」

他看到職場上許多抱怨是來自於對優先次序的不理解，導致過多誤判；例如，如果上班是為了賺錢，工作場合本來就不是交朋友，工作過程也不是溝通，而是談判。

他認為，職場溝通是虛詞，「上班就是一個不斷談判的過程，」理解這點，日子會好過很多。以下是蔡康永接受商周訪談的精彩摘要：

溝通迷思》會溝通，等於高情商？
溝通是聽起來美，卻做不到的字眼，重點是「談判」！

商周問（以下簡稱問）：外界認為，你是一個有教養的人，也是情商高的人。有教養等於高情商嗎？兩者的關係是什麼？

蔡康永答（以下簡稱答）：教養好的人常常給我們情商高的誤會，實際上他們看待情緒嚴格的程度甚至超過一般人。有教養的人常常努力讓別人感覺自己沒有情緒，這跟情商是兩回事；我講的情商，沒有打算要抹除情緒。

我是一個有教養的人，但沒有妨礙我練習情商。教養與情商不在黑白兩端，我們在當中的光譜找到一個舒服位置就好了。

所以我不會跟任何教養好的人講要解放自己，因為他可能有足夠能力去搞清楚情商是怎麼一回事情。發展情商絕對不會把教養趕走的，沒有這件事。

問：你剛剛提到「在光譜裡找到一個舒服的位置」，該怎麼做？

答：我認為情商高的人，能看到從黑到白、中間有多少可能性，然後在裡面找一個自己很舒服，別人也不會不舒服的地方去占著。情商就是一個內在活動，想清楚輕重緩急，日子會好過許多。

問：你對情商的詮釋，跟一般認知很不同。那麼，會溝通等於高情商嗎？

答：我在書裡對人際關係的建議，從第一頁到最後一頁都沒有鼓勵溝通這件事，我認為很難。

溝通與了解是兩個聽起來很美，可是做不到的字眼；我用的比較多的字眼是談判。這聽起來很掃興，可是就是這樣，我從小到大完成自己想完成的事，大部分都是在跟對方談判。

你要我做的事，我做到了30分，我就跟你談判，剩下70分可不可以讓我做我想做的事？對方可能不同意，就把談判拉扯為50比50。

溝通與了解是傳說中的字眼。大部分人我也不了解，他們也不了解自己，你只能想好你要什麼東西，用跟人談判的方式，達成你要達成的事情。其實，很多父母跟孩子互相並不了解，但沒有阻礙他們互相愛對方。

問：那愛跟情商的關係是什麼？對家人也用談判的嗎？

答：很多人會說，你怎麼可以跟家人談判？我覺得就是這樣子啊。小孩要玩具，媽媽說，等你考100分再說，這就是談判，這是愛嗎？當然會有愛，媽媽會抱著孩子說我愛你，小孩也會，但是當他落實到具體事情時，其實並不需要一味的要求要了解。

我父母已經過世，其實我不了解他們是什麼樣的人，但不阻止我愛他們、他們愛我，我爸媽應該是全世界、比起我的觀眾與讀者，不知道我心裡在想什麼，也不阻止他們愛我啊！了解這個字眼很動聽，可是不是真的，你有聽過情侶、配偶互相了解的嗎？我覺得是在開玩笑吧！

職場迷思》上班該交朋友或求表現？
在職場要成就、也要友誼？你根本沒排好輕重緩急！

問：如果溝通與了解是虛幻的，很多人在工作的環境中，希望得到同事、主管的了解，這期望是錯的嗎？

答：（上班的本質是）你要用專業能力去完成公司想要完成的任務，它不是為了人性而建立。很多人會說，這是一家沒有人性的公司，恐怕是真的，因為公司並不仰賴人性而存在。

如果人是因為專業能力相聚，因為完成任務而在一起，那麼你恐怕就沒有必要把你做為人的部分，放在最前面，你只能夠根據你做為一個人，衡量這個工作對你來講是什麼意思？你到底想從這個工作裡得到什麼？很多人回答我，他要錢、要薪水。對啊！這就是你做這個工作最重要的事情，如果你賺到了錢，那麼你就得把別的要求放在後面。

所以我的情商書在講一個非常重要的根本態度，就是所有事情都要排輕重緩急。你是為了賺錢，那就好好賺錢，把自尊跟成就感放在比較後面一點。

問：你這番話可能會讓不少人傷心，所以一邊上班、一邊交朋友，是種幻想？

答：實際上，同事不必是朋友，上司也不必是朋友。為什麼所有去上班的人，會用各種惡毒字眼描述上司？就跟我們在學校給老師取難聽綽號是一樣的；我們的處境，使我們要發洩對他們的討厭跟憤怒，因為這不是一個人性與人性聚集的地方，我們遭遇到人本身的需求被阻擋時，就會抱怨。

情商能建議的就是輕重緩急，不要要求公司每一個功能都能達成。

可是很多人上班就是要成就感、要自尊、要友誼，要人與人之間的情感，我覺得他可能沒排好他的輕重緩急。

問：在職場上有種狀況很常發生，在一個會議上，同事提案很爛，你的想法比他好，但同事跟你私交好，你要當場打槍嗎？打槍可能對公司好，忍住對私交好，若是你，會怎麼做？

答：我在工作上，專業是我最在意的事情；如果我在主持節目，來了10個來賓，當中有一個人把機會讓給別人，不要搶掉另一個人風采的話，我建議這個人退出演藝圈，演藝圈是要求你發光的地方，不是來要求你折射別人的光芒。錯過讓我看見你的機會，你可能會錯過讓1千個人看見你的機會。

所以在工作場合，我只能給最粗糙的建議，你還是要有輕重緩急，你要衡量你跟同事的關係，與你在工作上的表現，哪一個對你比較重要？我承認有些人得罪同事之後，一年都不快樂，所以情商是幹嘛用的，情商就是要讓你這一年不要那麼不快樂。

情商不是拿來讓你又能照顧好大家，又能表現自己，情商是你自己排好輕重緩急之後，跟自己對話：「既然表現自我是最重要的，我跟他的關係就放在比較後面。」

問：當場打槍提案，也不一定會得罪同事，這樣是否把同事想得太脆弱？把自己想得太強大？

答：我建議不要管對方，你也管不了對方。你只能要求活好自己，你在那邊拿捏他是否受傷，他應該去練習他的情商，而不是你在替他照顧好他的感覺。

你的才華也沒有大到你一表現出自己，大家就跪倒，通常是你表現出自己之後，老闆只是臉色冷漠，不會拍案而起說：「我遇到了千年大天才，給你加薪一百倍！」況且，工作是一個表現的地方，公司花錢請你來不就是讓你表現嗎？你為了人際關係而不表現，這是對人際關係大的汙衊。

公司是集眾人之力、展現專業的地方，但有些人沒有專業可拿，所以他在那裡做人際關係，那是因為他沒別的事好做；碰到這種人很麻煩，因為他在那裡搞人際關係，你在那裡忙你的事情。你覺得公司最後是因為他做人際關係活下來？還是你做完你的任務活下來？是你做完你的任務活下來啊，所以你只能一直追求你在專業上表現很好。

管理迷思》與下屬交心才能獲認同？
上司幹嘛跟下屬溝通？不如指出要去的方向

問：日本最近有一本暢銷書《怪物部下》，提到很多公司年長主管不知該如何與年輕屬下相處，認為他們是怪物部下，但從下屬的角度來看，主管才是怪物上司。你對主管有什麼建議？

答：我知道有些主管買我的情商書50本，是給部門所有的人看，他自己應該好好看吧！不是他給部屬說：「你們都要練情商。」是他自己得打開這本書說：「我的人生到底怎麼了？我現在的處境是OK的嗎？」他得先把自己當人看。

站在情商角度，主管應該先搞清楚自己要什麼，照顧好自己的需求，而不是把自己想成要當一個稱職主管，把屬下想成要當一個稱職部屬，卻忽略了自己也是人。

問：你的意思是，主管覺得狀況不對，應該要先跟自己對話，而不是先找員工溝通？

答：上司幹嘛跟部屬溝通？我不懂這個字眼是什麼意思？你就是談判，把事情做完就這樣，你去上班就是不斷談判的過程；你跟客戶談判，跟廠商談判，跟上司與同事談判，就這樣。

所以我在書裡講人際關係時，不要做一個在人際關係上沒有摩擦痕跡的人，這個幻想是讓你最孤立的原因，你應該接受任何的摩擦。如果你在意的話，你讓這個摩擦變得值得就夠了。

那怎麼判斷這個東西值得？就是它有沒有完成你想完成的事情。你如果拿到這筆訂單才能賺到20萬，為了賺到20萬去經歷的任何摩擦都值得，只要最後能得到就好了。至於那個摩擦有沒有辦法再修補，這都是次於賺到20萬的事情。

有的人在公司裡喜歡當潔白的蓮花，跟任何人都不要沾惹，不欠你也不還你。把自己當成山頂洞人，這個人一定會被獅子吃掉，因為人與人合作是力量最大來源，而你捨棄這個合作。人際關係確實就是情商，逃不掉，沒有別人就沒有自己，你會立刻滅絕。

我會建議主管優先原則是，你能不能讓團隊認同你要去的地方？如果可以就好。我不認為有任何船長了解他的水手，他只會跟水手溝通我們要去那裡，每個人各司其職，就去了。我知道你有胃痛、你掛礙家鄉的孩子，但不阻礙你去那裡，你做了選擇才在這艘船上。

社群迷思》不按同事讚，關係會變差？
這是多出來的壓力，你別再給自己添麻煩了！

問：很多人對社群平台的人際關係感到困惑，同事、上司、部屬、團隊想加你當臉友，公、私領域黏在一起，你的建議？

答：有社交平台之後，我就跟他們說，請你們把我都摒蔽掉，我不要看你們的臉書，我不要你們給我按讚，我們彼此都摒蔽掉。

對我來說，（同事）就是一起工作的人，剩下的就不要互相干擾了！他生日過他的，我生日也過我的，你不要因為當我的同事有壓力就要給我按讚，我也不用認識你的家人。

大家最好把心力交付給值得的人，如果你處理你的男友要花掉絕大部分心力，就別再處理我這個同事了，我和你只有工作關係，你把工作做好，剩下一點力氣去應付你男友就好，我剩下的力氣就去應付我的家人就好了。

問：臉書會提醒，誰生日了，你會祝他們生日快樂嗎？

答：我寫完情商書，已經進步到不祝任何人生日快樂，當然如果他們傳短信來逼我，我就會乖乖祝他們生日快樂，但是只要不逼我，我就不做這件事了。

社交平台不時會提醒你，今天某某某生日，你要祝他生日快樂，表示你記得他，這都是多出來的壓力，人活著只要給自己壓力就夠了，你別再給自己添麻煩了。

標準迷思》能否靠練習得到好情商？
你找不到一個放諸四海的標準，你要建立自己的標準

問：很多人的困擾，在於他想找到一個標準來遵循，卻發現找不到。

答：我在書裡有提到，為什麼好多人講話都是在用被動語態？例如，我被我老闆罵了一頓、我被我同事氣死。你看這些人講話用字，沒有一件事他是自發的，這是一個被動的人，他的一切都是別人造成的，他才會一直用被動語氣來講事情。這樣的人，當他需要做決定時，要如何做決定？你要做自己的主人，唯一的方法就是主動，靠著被動是無法當自己的主人。

我寫情商書最簡單的標準，就是不要任意接受別人的標準，你要建立自己的標準，而那個標準是浮動的。讀我的書會得到很大的安慰是，沒有標準這件事，世界上沒有滿分家庭，沒有滿分長官與部屬，只有從自我妄想中解放出來，才有可能找到適合自己的生活方式。你找不到放諸四海而皆準的方式，偏偏我們的教育一直教大家有一個放諸四海的標準。

問：你認為人生沒有標準，那麼，你認為有「意義」這件事嗎？

答：你不能當標題（笑），因為我不想宣導這件事，可是我心裡在想破解「意義」這兩個字，然後用更真實的字眼來取代。如果整篇訪問說我宣布人生沒意義，我覺得太殘忍。

意義這兩個字很古怪，為什麼它常讓我們搞不懂？可能就是它不存在。人活著很感動，可是不一定有意義。

太多人用意義這兩個字呼攏我，例如老闆演講一定說：「公司一定要發展成這樣對社會才有意義啊，要不然公司存在有什麼意義？」我聽完通常就會想說：「什麼叫作社會？什麼叫作意義？如果社會也沒有，意義也沒有，那你在講什麼？」

你公司要賺錢、要打進世界前100強就講，可是你不要拿意義這件事呼攏我，我萬一被你呼攏過去了，我就會頭暈，我就會活得亂七八糟。

問：那你會怎麼形容你的工作？不用「意義」，你要怎麼形容？價值在哪？

答：很好的問題！如果我做這個節目被認為是有意義，可是沒有帶給人感動，那個恐怕是假的。這就是為什麼我們會忍不住頒一個很崇高的獎給某個作品，可是知道沒有多少人想看它。

我做過一些有意義、而沒有打動人的節目，最後就是毫無下落，既沒有人看，它也不在了。

人到死前回想這一生，沒辦法很空虛的想：我活的這一生的意義是什麼？他唯一能夠想到的就是，我這一生我自己被打動多少？我打動了多少別人？我很慶幸找到這個原則，如果你做的東西不能打動觀眾的話，不會有所謂的虛假意義。

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