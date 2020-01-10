議員當「婚宴蟑螂」！不請自來「包2000帶7人」吃一桌　新郎氣炸喊告

▲辦婚禮最怕遇到婚宴蟑螂。（示意圖／shutterstock）

圖文／CTWANT

婚禮若是遇到不請自來的婚宴蟑螂及政治人物，真的會令人很頭疼！新北一名女網友表示，哥哥在本月4日結婚，而婚禮當天來了一位原住民議員突然上台致詞，男女方都以為是對方請來的，沒想他其實是不請自來，且只包了2千元，還帶了7個人一起來吃，事後打電話到議員服務處還遭封鎖，讓女網友哥哥氣炸，決定提告。

女網友在Dcard發文表示，上週六哥哥婚禮時，突然有一名原住民議員上台致詞，因為大嫂是原住民，所以當時以為議員是女方長輩請來的，「沒有多想甚麼他也沒幹嘛，講個兩句敬酒一下就走了。」

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但當天婚宴結束後卻發現爆桌，有許多不在名單上的人不請自來，讓婚禮總招待相當頭痛，「結果今天得知那個原住民議員根本不請自來，還只包2000元帶7個人來吃，是在哈囉？直接坐了一桌呢，桌錢15000直接虧死」。

▲原PO指控某議員不請自來婚禮，包2千帶7人吃一桌。（圖／翻攝Dcard）

哥哥得知後，打電話至服務處理論，但沒想到打第一通電話過去，他們回覆會再連絡，第二通就被封鎖了，讓哥哥氣炸提告，原PO也在貼文最後表示，「桃園現任議員，平地原住民立委參選人，咩咩叫的姓氏，桃園的還跑來新北當婚宴蟑螂，X你的垃圾乞丐」。

▲事後打電話到服務處理論，卻遭對方封鎖。（圖／翻攝Dcard）

不過後來原PO也更新貼文，表示議員帶的7個人裡面，其實有幾位是隨意換座位的親友，不是7個人都是議員帶來的，且也並非電話被封鎖，而是私訊議員本人臉書被封鎖，而該名議員也已經主動來電道歉。

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