一張「皇室成員照」引爆決裂！哈利未入鏡「不被認為皇室一部分」...成最後稻草

▲英國哈利王子與妻子梅根，今日拋出「引退王室」震撼彈。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

哈利王子與妻子梅根今（9）日無預警發出聲明，表示2人將退出「資深王室」身分，未來將不再以王室成員名義出席任何場合，未經過英國女王等其他王室成員同意，逕自卸下王室成員身分，並宣示會努力實現財務獨立。對此，白金漢宮表示相當失望；有知情人士更指出，哈利與梅根，之所以會做出形同「對皇室宣戰」的動作，與一張英國皇室最新發布的合照有關。

據《太陽報》等多家媒體報導，哈利與梅根發布聲明表示，兩人將退出英國資深皇室成員，此後財務獨立，但仍會支持女王。白金漢宮對此表示「感到失望」，且提到皇室成員，都感到被傷害。據悉，這項退出聲明，惹怒不少皇室成員，因為這項聲明在事前，未得到王室任何人的認可；且哈利與梅根的決定，沒有考慮到對王室的影響，外界解讀這項動作等於是「對皇室宣戰」，走向決裂的行為。

▲英國皇室日前發布一張最新皇室成員合照，傳就是這張照片沒有哈利王子，讓哈利與梅根宣布引退。（圖／美聯社）

有知情人士爆料，哈利與梅根之所以大動作與王室切割、退出，導火線據傳是英皇室最新發布的合照。照片中英國女王與查爾斯王儲、威廉王子與喬治王子皆入鏡，但裡頭卻漏了哈利王子，「這張照片清楚表明，哈利與梅根，並未被認為是王室未來的一部分」。

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