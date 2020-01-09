通勤驚見「神級長腿正妹」　媚眼一拋網全失魂：根本周子瑜

▲長腿正妹模樣神似女星周子瑜。（圖／翻攝臉書，IG）

圖文／CTWANT

多數人在路上看到正妹，不論男女，大部分人都會多看個幾眼。近日在網路上就有一段影片，引起上萬網友按讚，原來是一名長腿正妹，穿著百褶短裙站著搭大眾交通工具，除了身材纖細姣好；這位「仙氣滿點」的正妹臉蛋，還與TWICE成員周子瑜有幾分相似。影片最後她發現被拍後，還對鏡頭淺笑，並拋了一個媚眼，讓男網友看的全都「失了魂」。

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▲長腿正妹發現被拍時，還嬌羞露出微笑。（圖／翻攝臉書）

臉書粉專「JKF 紅燈區2.0」，近日分享了一支短片，從畫面中可以看到，一名留著黑色長直髮、擁有白皙皮膚的正妹，穿著長度在膝上的百褶裙，露出了又直又白的長腿，站著搭乘大眾交通工具。搭車過程中，正妹一開始先盯著手中的手機，還不時左右張望，最後似乎發現有人在拍她，竟對著鏡頭露出了嬌羞的笑容，讓許多男網友都被融化，紛紛留言：「根本周子瑜」、「突然想搭捷運了」、「好可愛喔我的天」。

▲這位美麗的正妹，是一名住在廈門的美妝博主「哈囉w女王」。（圖／翻攝微博）

據了解，這名正妹是一名住在廈門的美妝博主「哈囉w女王」，她常常會在微博中分享自己的化妝以及整理頭髮的技巧，偶爾也會拍攝一些情境小短片，小巧的臉蛋，有點神似南韓女團 TWICE 的台灣籍成員周子瑜。

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