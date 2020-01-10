被「台南神級牛肉爐」驚艷！外國記者曝真心話：難怪川普要保住台灣

▲美國紐約、華府的外媒記者大啖台南神級「牛肉爐」驚艷不已。（圖／翻攝王定宇臉書）

圖文／CTWANT

立法委員王定宇9日在臉書分享，他請助理安排，帶著美國紐約、華府的外媒記者到了台南神級「牛肉爐」用餐，外媒記者吃到後，驚艷到說出真心話，也讓王定宇驕傲表示「台南牛肉爐南波萬（number one）啊！」

王定宇在臉書PO出一張與外媒記者用餐的照片，並表示他請助理安排，讓美國華府、紐約的外媒記者品嚐台南知名的「阿裕牛肉爐」。而這些記者吃到了這間稱霸全台的台南溫體牛肉後，驚艷不已，真心話忍不住脫口而出，「我們現在終於知道，為什麼川普一定要保住台灣了！」

▲王定宇助理安排外媒記者大啖知名牛肉爐。（圖／翻攝王定宇臉書）

聽到這句讚嘆，讓王定宇高興地直呼「台南牛肉爐南波萬啊！」網友看完貼文後也紛紛留言，「台灣真的是寶島」、「真的超好吃，我一個人可以吃10盤！」、「 台南美食世界聞名」、「希望川總有朝一日能來台灣坐下來品嚐一番」、「台南美食又收服歪國人了！」

而也有眼尖網友發現，照片中有名記者是網路節目《中國解密》（China Uncensored）的主持人克里斯‧沙佩爾（Chris Chappell）。

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