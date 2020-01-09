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恐怖！香爐、酒瓶從天降...砸2車險要人命原因曝：她一人在家心情不好

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▲桃園市簡姓女子去年5月間因心情不佳，在住處往屋外丟擲酒瓶、香爐等物，砸毀2輛車擋風玻璃等挨告。（圖／取自免費圖庫Visualhunt）

▲桃園市簡姓女子去年5月間因心情不佳，在住處往屋外丟擲酒瓶、香爐等物，砸毀2輛車擋風玻璃等挨告。（示意圖／取自免費圖庫Visualhunt）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓女子去年5月在家中獨處時突然情緒失控，從2樓住處往屋外丟擲酒瓶、香爐與鑽頭等物，結果砸毀經過的2輛轎車擋風玻璃、雨刷與車門等處，車主查出是簡女所為後提告，簡女坦承闖禍；檢方9日偵結依毀損罪嫌將簡女提起公訴。

檢警調查，39歲的簡姓女子與父母、弟弟同住在桃園區市中心住處，去年5月19日下午3時50分，簡女在家中獨處，因心情不佳，突將家中酒瓶、香爐與鑽頭等物品往屋外丟擲，也不管是否會砸中人車發生危險，結果簡女一陣亂丟，果真砸中停放路旁轎車與路過車輛，2名車主都飽受驚嚇，連忙報警處理，員警查出是簡女所為，依毀損罪嫌移送桃檢偵辦。

檢警查出，受損的2輛轎車分別有前擋玻璃破裂、右側雨刷損壞與右後方車門凹陷等毀損，檢方認為，簡女亂丟物品行為對來往車輛行人造成危害，其中對2名車主已明顯造成損害，簡女偵訊時坦承情緒不佳闖下大禍，檢方偵結依毀損罪嫌將簡女提起公訴。

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