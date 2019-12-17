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女子晚上獨自在華宗橋跳橋尋短　學甲警自後及時抱住挽一命

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▲台南市學甲分局行政組組長邱逸樵等人，及時搶救1名欲跳橋女子，並通報救護車送醫及通知家屬照料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲分局行政組組長邱逸樵等人，及時搶救1名欲跳橋女子，並通報救護車送醫及通知家屬照料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局行政組組長邱逸樵、警務員徐銘顁及防治組巡官徐宛菲，12月16日晚上7時20分許，巡邏行經華宗橋南端時，竟發現一名欲跳橋女子，員警馬上衝下車自後抱住制止，並通報救護車送醫及通知家屬照料。

為因應即將來臨的總統及立委選舉，加強轄內候選人服務處、看板及旗幟安全維護，規劃編組內勤人員加強安全巡邏，12月16日行政組組長邱逸樵、警務員徐銘顁及防治組巡官徐宛菲執行巡邏勤務，於晚上7時20分許行經華宗橋南端時，發現一名女子眼神渙散、面無表情行走於橋面，女子隨即翻越欄杆意圖跳橋，位於副駕駛座的邱員見狀立即衝下車門，在該名女子作勢往下跳時抱住勸阻，由於該名女子一直嚎啕大哭、情緒激動，同車的女巡官徐宛菲、警務員徐銘顁及學甲所支援警員呂雅芝、賴修生不斷予以安撫關懷，通報救護車到場，並護送至醫院就醫，另通知家屬到院照顧，挽回寶貴生命。

▲台南市學甲分局行政組組長邱逸樵等人，及時搶救1名欲跳橋女子，並通報救護車送醫及通知家屬照料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方調查，該26歲許姓女子因心情不佳，於當晚駕駛自小客車停於華宗橋旁空地，並徒步逆向走向華宗橋，意圖尋短，所幸學甲分局巡邏員警及時發覺有異，即時救人。

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